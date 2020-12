Vacuna contra el coronavirus del GB: efectos secundarios, seguridad y quién la obtiene primero

Associated Press / La enfermera Katie McIntosh administra una inyección de la vacuna Pfizer / BioNTech Covid-19 a la gerente de enfermería clínica Fiona Churchill, en el Western General Hospital, en Edimburgo, Escocia

The New York Times

Nueva York— El Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña comenzó a administrar inyecciones de la vacuna de Pfizer-BioNTech este martes, abriendo una campaña de salud pública con pocos precedentes en la medicina moderna y convirtiendo a los británicos en las primeras personas en el mundo en recibir una vacuna autorizada y completamente probada.

Aquí hay una guía de algunos de los conceptos básicos.

¿Debería preocuparme por la seguridad de la vacuna en Gran Bretaña?

El regulador de drogas de Gran Bretaña es visto como una agencia de referencia y sus decisiones a menudo tienen influencia en el extranjero. En el caso de la vacuna de Pfizer, la agencia ha dicho que no tomó atajos y emprendió el mismo proceso laborioso de examinar la calidad, la eficacia y los protocolos de fabricación de la vacuna, excepto que más rápido de lo habitual.

¿Quién en Gran Bretaña recibirá la vacuna primero?

Médicos y enfermeras, determinadas personas mayores de 80 años y trabajadores de hogares de ancianos.

Algunos médicos y enfermeras han recibido invitaciones en los últimos días para inscribirse en las citas, y las primeras inyecciones están destinadas a quienes corren mayor riesgo de contraer una enfermedad grave. El gobierno ha indicado que las personas mayores de 80 años que ya tienen programadas visitas médicas para esta semana, o que están siendo dadas de alta de ciertos hospitales, también estarán entre las primeras en recibir vacunas.

¿Cómo funcionarán las tarjetas de vacunas?

Funcionarios de salud británicos publicaron imágenes este lunes de una pequeña tarjeta de vacunación del tamaño de una billetera. Conservará un registro de la fecha de la primera y segunda dosis de la vacuna de una persona, que se supone que tienen aproximadamente un mes de diferencia.

Si bien las imágenes generaron temores de un programa de pasaportes de vacunas exigido por el gobierno, con las tarjetas funcionando como prueba de vacunación y una clave para viajar e ir a eventos, los funcionarios de salud han indicado que la tarjeta no funcionará de esa manera.

¿Cuándo podré volver a la vida normal después de recibir la vacuna?

La vida volverá a la normalidad solo cuando la sociedad en su conjunto obtenga suficiente protección contra el coronavirus. Una vez que los países autoricen una vacuna, solo podrán vacunar a un pequeño porcentaje de sus ciudadanos como máximo en los primeros dos meses. La mayoría no vacunada seguirá siendo vulnerable a infectarse.

Entonces, por el momento, incluso las personas vacunadas deberán usar cubrebocas, evitar las multitudes en interiores, etc. La vida podría comenzar a acercarse a algo normal en el otoño de 2021.

Si me han vacunado, ¿todavía necesito usar una máscara?

Sí, pero no para siempre. Las dos vacunas que potencialmente se autorizarán este mes claramente protegen a las personas de enfermarse con Covid-19. Pero los ensayos clínicos que arrojaron estos resultados no fueron diseñados para determinar si las personas vacunadas aún podían transmitir el coronavirus sin desarrollar síntomas. Esa sigue siendo una posibilidad. Sabemos que las personas que están naturalmente infectadas por el coronavirus pueden propagarlo sin tener tos ni otros síntomas.

¿Dolerá? ¿Cuáles son los efectos secundarios?

La vacuna de Pfizer y BioNTech se administra en forma de inyección en el brazo, como otras vacunas típicas. La inyección no será diferente a las que recibió antes. Decenas de miles de personas ya han recibido las vacunas y ninguna ha informado efectos secundarios graves. Pero algunos de ellos han sentido una incomodidad de corta duración, incluidos dolores y síntomas similares a los de la gripe que duran menos de un día. Es posible que las personas deban planificar tomarse un día libre del trabajo o de la escuela después de la segunda toma.

¿La vacuna afecta la fertilidad?

No hay evidencia de que sea así, y hay buenas razones para pensar que no.

Algunas afirmaciones han estado circulando en la web de que las vacunas contra el coronavirus pueden dañar la fertilidad de una mujer. Su supuesta evidencia se basa en el hecho de que la mayoría de las vacunas contra el coronavirus funcionan creando anticuerpos que atacan la proteína de "pico" del virus, y esta proteína tiene un parecido menor con una proteína crucial para la formación de la placenta.

Pero eso no significa que los anticuerpos generados por las vacunas contra el coronavirus atacarían la placenta de una mujer embarazada. La región de la proteína placentaria que es similar al pico es demasiado corta para que los anticuerpos se agarren.

Es más, la pandemia ha aportado muchas pruebas en contra de la idea de que la vacuna podría amenazar la placenta. Cuando las personas contraen el Covid-19, luchan contra el coronavirus, conocido como SARS-CoV-2, generando su propio suministro de anticuerpos de pico. En los últimos meses, los investigadores han llevado a cabo una serie de estudios en mujeres embarazadas para ver si Covid-19 conduce a abortos espontáneos.

"Y el mensaje constante es no, el SARS-CoV-2 no parece inducir un aborto espontáneo", dijo la doctora Emily Miller, profesora asistente en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Northwestern. "Si la placenta no es eliminada por los anticuerpos generados por una infección manifiesta con SARS-COV-2, es muy poco probable que se elimine después de la vacunación".