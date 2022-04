Ucrania necesita 7 mmdd por mes, dice Zelensky al Banco Mundial

Kiev.- Funcionarios ucranianos se reunieron este jueves con líderes en el extranjero para pedir apoyo financiero adicional mientras su país se tambalea por los ataques devastadores de las fuerzas rusas y una economía perturbada.

Mientras Ucrania sufre lo que describió como "relaciones económicas normales completamente destruidas" y una destrucción generalizada, el presidente Volodymyr Zelensky le dijo al Banco Mundial que su país necesitaba hasta 7 mil millones de dólares en apoyo por mes y que necesitaría cientos de miles de millones de dólares para recuperarse de la guerra.

Desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, dijo Zelensky, las tropas rusas han destruido o dañado decenas de miles de casas y más de 1 mil 100 instituciones educativas, así como hospitales y negocios. Un análisis inicial encontró que Ucrania ha sufrido 550 mil millones de dólares en pérdidas, dijo.

“Juntos podemos implementar soluciones que no solo detengan las intenciones agresivas de la Federación Rusa, no solo apoyen a Ucrania en esta guerra, sino que también muestren inevitablemente a todos los agresores potenciales del mundo que crean problemas para otros estados, para otras naciones, que eso significa crearse problemas a sí mismos”, dijo Zelensky, hablando virtualmente desde Ucrania. “Porque si no hacemos esto, millones y millones de personas en el mundo sufrirán repetidamente las acciones agresivas de estados individuales”.