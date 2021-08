Superan los casos de Covid los 200 millones de contagios en el mundo

Associated Press | Un enfermero trata al paciente de COVID-19 Cedric Daniels, de 37 años, de Gonzales, Luisiana, en el Centro Médico Regional Our Lady of the Lake en Baton Rouge

Nueva York— El número total de infecciones del coronavirus en todo el mundo superó los 200 millones este miércoles, de acuerdo al Centro de Sistemas e Ingeniería Científica de la Universidad Johns Hopkins, una cifra aterradora que tampoco logra captar qué tanto se ha enquistado el virus en la humanidad. Aunque siempre existe una medida imperfecta del virus que no causa síntomas en grandes partes de la población que infecta, el conteo de casos proporciona una útil herramienta para la mayoría de la pandemia --- como una luz roja que emite destellos en la cabina de un jet que advierte de un inminente peligro. Una oleada en el número de casos en la mayoría de las ocasiones es seguido por una multitud de personas que abarrotan las salas de emergencia y varias semanas después, provoca un alza en las fatalidades. La cifra oficial es de más de 614 mil decesos en Estados Unidos. Más de 550 mil en Brasil y más de 425 mil en India. México ha registrado más de 240 mil fatalidades y Perú casi 200 mil. Gran Bretaña, Colombia, Francia, Italia y Rusia tienen más de 100 mil muertes. El conteo global hasta este miércoles es de 4.2 millones, siendo un estimado no exacto, tomando en cuenta las discrepancias en la manera en que las naciones registran las muertes por Covid-19.