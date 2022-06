Soldados rusos retuvieron a 300 civiles en sótano durante un mes; 10 murieron

The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times

Kiev.- Más de dos meses después de que los residentes de Yahidne derribaran a patadas la puerta del sótano donde el ejército ruso los había retenido como rehenes, se está reconstruyendo el pueblo, pero los recuerdos siguen frescos y profundamente dolorosos. El 3 de marzo, ocho días después de que comenzara la invasión a gran escala, las fuerzas rusas irrumpieron en Yahidne, un pueblo en la carretera principal al norte de la capital de Ucrania, Kiev. Durante casi un mes, hasta el 31 de marzo, cuando las tropas ucranianas liberaron la ciudad, más de 300 personas, 77 de ellas niños, fueron encarceladas en varios cuartos en el húmedo sótano de la escuela del pueblo, un escudo humano para las tropas rusas allí asentadas. Diez de los cautivos murieron. Entre los detenidos en el interior había un bebé y un hombre de 93 años, dijeron los fiscales ucranianos. "Este es nuestro campo de concentración", dijo Oleh Turash, de 54 años, uno de los encarcelados. Había ayudado a enterrar a las personas que perecieron allí. Durante la mayor parte del tiempo prácticamente no había luz. A pesar del gélido clima invernal, dijo, la gente estaba tan apretada que el calor de su cuerpo era todo lo que necesitaban. Pero nunca hubo suficiente oxígeno para respirar con normalidad, lo que provocó que algunas personas se desmayaran y otras, principalmente las mayores, sufrieran alucinaciones. "Comenzaban a balbucear sobre la necesidad de sembrar papas y otras cosas que no podían hacer", dijo Ivan Petrovich, el conserje de la escuela. Turash, de 54 años, dormía en la habitación más grande. Tenía la única fuente de aire, un pequeño agujero que la gente misma hizo, dijo Petrovich. Había un balde al otro lado de la habitación, un baño improvisado para niños y otros que no podían esperar hasta la mañana, cuando había esperanza de que los soldados rusos dejaran salir a la gente para usar los baños normales. Un registro en la puerta de la habitación más grande señaló que allí se habían alojado 136 personas, nueve de ellas niños. Originalmente, el número había sido 139, pero se corrigió para reflejar tres muertes, dijo Turash.