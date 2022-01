Se rezaga Latinoamérica en vacunación contra Covid

Ciudad de México.- Solamente tres países de América Latina y el Caribe inician 2022 con más del 75 por ciento de su población totalmente vacunada contra el Covid-19 y ninguno es México.

Más de una decena de naciones, además, no va a alcanzar el objetivo mínimo -40 por ciento- de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La desigualdad en términos de inmunización es abismal y refleja las propias disparidades de la región antes de la pandemia, indicó a Grupo REFORMA Claudio Castillo, experto en Salud Pública de la Universidad Santiago.

Mientras Chile tiene una cobertura completa del 86 por ciento, Haití no llega ni al uno por ciento, según datos de Our World in Data.

Hasta el 22 de diciembre, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 57.3 por ciento de la población latinoamericana y caribeña estaba totalmente inmunizada.

"Millones de personas en nuestra región aún no han recibido una sola dosis", subrayó la directora de la agencia de la OMS, Carissa F. Etienne.

"La inequidad en torno a las vacunas continúa dividiendo a la zona y, si no abordamos estas brechas evidentes, no lograremos controlar este virus".

Los únicos tres países que acabarán el año con más del 75 por ciento de su población totalmente vacunada son: Chile, Cuba (85) y Uruguay (77).

Argentina está muy cerca de ese grupo, con 71.6 por ciento hasta ayer.

Castillo apuntó que mientras varios países en el mundo se están centrando en las vacunas de refuerzo, otros siguen sin cubrir a la mayoría de su población con una dosis.

"La realidad de la región en general es que el acceso a vacunas ha sido limitado por el valor mismo de las vacunas y la disponibilidad en otros casos", indicó.

La vacunación va muy rezagada en el Caribe, principalmente.

Las naciones con menor inmunización son: Haití (0.62 por ciento), Jamaica, (19.1), San Vicente y las Granadinas (23.6) y Guatemala (25.7).

México, el primer país en Latinoamérica en iniciar la campaña de inoculación antiCovid en diciembre de 2020, se ubica en el punto medio, con casi el 56 por ciento de su población con esquema completo.

"La proyección es que si no se logra avanzar en la vacunación de las poblaciones rezagadas, lo más probable es que vuelvan a surgir variantes de preocupación o de interés. Esto provocaría nuevos brotes", aseguró Castillo.

De cara a 2022, el experto indicó que se necesita una respuesta integral, regional, desde los organismos multilaterales.

"La OPS cumple un rol en ese sentido, GAVI --la organización mundial que administra Covax--, también cumple un rol, es importante que los países puedan tomar decisiones que vayan en la línea de facilitar más a este mecanismo", señaló.

En concreto, Castillo apuntó que el próximo año sí se debería alcanzar, idealmente, más del 70 por ciento de la población vacunada en América Latina.

"El desafío es que se puedan designar dosis, refuerzos en personal, en apoyo logístico, para que los países más rezagados puedan avanzar rápidamente", remarcó.