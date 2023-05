¡Salve al Rey! Carlos III es coronado

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Londres.- Carlos III fue coronado rey en la Abadía de Westminster en una ceremonia solemne que duró cerca de una hora. El Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, colocó la corona de San Eduardo sobre la cabeza del rey ante unos 2 mil 300 invitados, entre ellos un centenar de jefes de Estado extranjeros. PUBLICIDAD Su esposa Camila también fue coronada inmediatamente después de un modo similar pero más sencillo. La tradición medieval comenzó cuando el Arzobispo de Canterbury presentó a Carlos III a los asistentes como el "Rey indudable". Después, les pidió que mostraran su apoyo con el cántico. Afuera se escuchaban los gritos de: 'Dios salve al rey Carlos' y los toques de trompeta, mientras los más de 2 mil invitados a la coronación reconocían al nuevo monarca. Momentos después, el rey Carlos III de Inglaterra prestó el solemne juramento de gobernar al pueblo de Reino Unido y de fomentar un entorno en el que personas de todas las creencias y credos puedan vivir libremente, tras colocar la mano sobre la Biblia y besar el libro sagrado. El rey también recibió la unción, la parte más sagrada e íntima de los rituales de coronación, para lo que él y Camila se quitaron sus Túnicas de Estado. El soberano se sentó en la antigua Silla de Coronación de roble, que ha sido parte de cada coronación desde 1308. Los guardias colocaron un biombo alrededor de la silla. También se le presentaron objetos ceremoniales que simbolizan el poder secular y espiritual, como el Orbe, que representa el mundo bajo Cristo, y el Anillo del Soberano, que simboliza el matrimonio de un monarca con su pueblo. Carlos usó el Guante de la Coronación y sostuvo el Cetro con la Cruz, un símbolo del poder terrenal, en su mano derecha. En su mano izquierda tomó el Cetro con la Paloma, que representa la autoridad espiritual y la misericordia. Una corona por horas Después de que el arzobispo de Canterbury colocó la pesada corona de oro y joyas de San Eduardo sobre la cabeza de Carlos el soberano la portó por horas y será la única vez durante su reinado que Carlos usará la corona de oro macizo. La pieza tiene un gorro de terciopelo morado, una banda de armiño y arcos entrecruzados rematados por una cruz. Tiene rubíes, amatistas, zafiros, granates, topacios y turmalinas. Después de la ceremonia, Carlos cambió la corona de 2.08 kilogramos por la Corona de Estado Imperial, que pesa aproximadamente la mitad, para la procesión de regreso al Palacio de Buckingham. PUBLICIDAD