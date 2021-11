‘Rusia y China no se presentaron para no lidiar con el cambio climático’

Glasgow

— Cuando se le preguntó al presidente Biden sobre las críticas a las economías más ricas del mundo para hacer más para abordar el cambio climático, señaló la ausencia de dos actores clave: China y Rusia.

"No solo Rusia, sino China, básicamente no se presentaron en términos de compromisos para lidiar con el cambio climático", dijo el presidente a los periodistas. “Hay una razón por la que la gente debería sentirse decepcionada por eso. Me decepcionó a mí mismo".

Un día después, cuando Biden se unió a más de 100 líderes mundiales que habían llegado a Glasgow para una cumbre climática crítica, incluido el primer ministro Narendra Modi de India y el primer ministro Boris Johnson de Gran Bretaña, los líderes de China y Rusia se encontraban entre los más importantes y notables ausencias.

Junto con Xi Jinping de China y Vladimir V. Putin de Rusia, Jair Bolsonaro de Brasil y Recep Tayyip Erdogan de Turquía no asistirán a la cumbre.

La presencia de jefes de Estado y gobiernos en las conversaciones no es solo simbólica. Entre los líderes se hace un trabajo real que no puede ocurrir entre los diplomáticos de nivel inferior. Entonces, las ausencias de alto perfil esta vez han consternado a algunos expertos.

"Incluso cuando la mayoría de las democracias están haciendo ambiciosos compromisos climáticos, los autócratas más poderosos del mundo en Beijing, Moscú y otros lugares están burlándose en sus narices, negándose a reducir sus emisiones e incluso a presentarse en las negociaciones climáticas", dijo Paul Bledsoe, quien asesoró a Clinton sobre el cambio climático y ahora está en el Progressive Policy Institute.

Putin dijo hace más de una semana que no asistiría a la cumbre, señalando que le preocupaba el coronavirus.

“Lamentablemente, el presidente no hablará, porque la opción de participar por videoconferencia no está disponible en Glasgow”, dijo Dmitri S. Peskov, portavoz del Kremlin.

Peskov respondió a los comentarios de Biden diciendo que Rusia "ya estaba por delante de muchos países, incluidos los de Europa Occidental", en la transición a fuentes de energía bajas en carbono.