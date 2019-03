Reportan nuevo apagón en Caracas

Caracas, Venezuela— Varios sectores de Caracas sufrieron esta mañana un apagón mientras habitantes del este de la capital venezolana protestaron exigiendo energía eléctrica y suministro de agua.

El apagón también afectó a las localidades de Guarenas y Guatire, ubicadas en el estado Miranda, cercanas a Caracas, y algunos de sus habitantes reportan a través de redes sociales que se mantienen sin luz.

Según dijo en Twitter la estatal Corpoelec, las subestaciones en Guarenas y Guatire se encuentran "afectadas por oscilaciones de potencia" en el sistema eléctrico que transmite desde Carupano, estado Sucre (noreste), y que trabajan para restablecer el servicio.

El breve fallo ocurrió apenas días después de que se restableciera el servicio eléctrico tras el masivo apagón del 7 de marzo que paralizó al país por cinco días y que aún afecta a sectores caraqueños como Palo Verde.

"Vecinos de Palo Verde, municipio Sucre, NO han tenido LUZ ni AGUA por 12 días consecutivos. Son 200 familias afectadas desde el día del mega apagón", dijo en Twitter el ex Alcalde de esta jurisdicción, el opositor Carlos Ocariz.

Los manifestantes de este sector dijeron a EFE que se les han dañado varios electrodomésticos y "mucha comida".

"Desde que hubo el apagón general en toda Venezuela (...) estamos sin luz, esto es sumamente grave porque tenemos personas mayores, personas enfermas", dijo la abogada de 52 años Reina Rodríguez Montilla, quien se quejó de que tampoco cuenta con el servicio de agua.

En tanto, en la urbanización Los Dos Caminos y Los Chorros, también en el este de Caracas, los caraqueños protestaron por la falta de agua, una situación común en el país desde antes del masivo fallo eléctrico.

Los habitantes de Los Dos Caminos denunciaron que desde hace casi un mes no reciben agua, mientras que los de Los Chorros aseguraron que llevan más de 50 días sin el servicio.

Según señalaron las autoridades no han respondido a las denuncias que han presentado por escrito ante la Alcaldía del municipio Sucre y la estatal Hidrocapital.

Venezuela atraviesa una severa crisis económica expresada en hiperinflación, desabastecimiento y fallos de los servicios de gas, agua, luz y transporte.

En la nación petrolera son comunes los cortes eléctricos y la interrupción del suministro de agua, una situación que la oposición y expertos atribuyen a la falta de mantenimiento de las plantas eléctricas e hidrológicas.

El Gobierno, por su parte, señala que los fallos ocurren por supuestos sabotajes de Estados Unidos y la oposición local.