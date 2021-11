Reconocen a Sudáfrica por alertar de Ómicron

La Red Mundial de la Salud reconoció a Sudáfrica por emitir una alerta temprana sobre la variante de coronavirus Ómicron.

"La alerta temprana de Sudáfrica debe ser reconocida y se les debe de proporcionar ayuda para responder al reto del brote de Ómicron. La Red Mundial de la Salud agradece a Sudáfrica por haber comunicado la alarma", añadió.

La variante fue notificada por primera vez el pasado miércoles en Sudáfrica, en la región de Johannesburgo, donde se registró un aumento del uno al 30 por ciento de positividad en sólo dos semanas.

"Se aplaude que Sudáfrica haya emitido una alerta temprana y que no haya sido como China, cuando inició la pandemia por Covid, que quiso guardar información para que no corriera la alarma y no hubiera sanciones", destacó Carlos Gershenson, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM.

"China fue muy criticada porque ocultó esa información y bueno, una vez que la información estuvo disponible, muchos países se tardaron en reaccionar", añadió.

Ante este escenario, el investigador urgió a las autoridades mexicanas implementar medidas de restricción en cuanto a la visita de extranjeros.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sostuvo que la información difundida sobre los riesgos de la nueva variante es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica existente.

"No se ha demostrado que sea más virulenta ni que evada la respuesta inmune inducida por las vacunas", dijo en su cuenta de Twitter.