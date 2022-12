Rechaza Rusia propuesta de Ucrania para conversaciones de paz

Moscú.- A medida que la batalla por Ucrania se convierte en una lucha sangrienta en un frío entumecedor, los funcionarios ucranianos y rusos han insistido en que están dispuestos a discutir la paz. Pero está cada vez más claro que las demandas de ambas partes, incluso para iniciar conversaciones, son rotundamente inaceptables para la otra parte, lo que lleva a los funcionarios estadounidenses y europeos a concluir que es poco probable que se lleven a cabo discusiones serias sobre el fin de la guerra en un futuro cercano.

No ha habido conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia desde las primeras semanas del conflicto, que comenzó cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala el 24 de febrero. Esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, detalló una propuesta para una “paz” a fines de febrero, pero le dijo a The Associated Press que Kiev negociaría con Moscú solo si Rusia se enfrentaba primero a un tribunal por crímenes de guerra.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey V. Lavrov, respondió que Kiev tendría que aceptar las demandas de Moscú, incluida la renuncia a las cuatro regiones ucranianas que Moscú afirmó haber anexado en septiembre, o de lo contrario “el ejército ruso se ocupará de este problema”.

El portavoz del Kremlin, Dmitri S. Peskov, dijo este miércoles que “no puede haber un plan de paz para Ucrania que no tenga en cuenta las realidades actuales con el territorio ruso”, incluidas las cuatro regiones anexadas, según informa la agencia de noticias Interfax.

Stella Ghervas, profesora de historia rusa en la Universidad de Newcastle en Gran Bretaña, dijo que “la propuesta ucraniana ofrece un vistazo a la visión de Ucrania de cómo la guerra con Rusia podría terminar algún día”. Pero, dijo, "la reacción de Lavrov no es muy prometedora, y es un indicador de que una negociación de paz podría tardar meses y meses".

Las posiciones de línea dura sugieren que ambas partes creen que tienen más que ganar militarmente. Ucrania mantiene el impulso del campo de batalla, habiendo recuperado gran parte de la tierra que Rusia capturó a principios de la guerra, aunque las fuerzas de Moscú todavía ocupan grandes porciones del este y el sur. Y Rusia está aprovechando su propia ventaja, preparando más tropas y lanzando ataques aéreos contra la infraestructura que han profundizado la miseria de los ucranianos.

El mes pasado, al dirigirse a una cumbre de líderes del Grupo de las 20 naciones, el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania presentó un amplio plan de paz de 10 puntos que pedía la retirada total de las tropas rusas del territorio ucraniano, incluida Crimea y partes del este, el área conocida como Donbas que las fuerzas rusas tomaron a partir de 2014.

También exige un tribunal internacional para juzgar los crímenes de guerra rusos; la liberación por parte de Moscú de todos los presos políticos y los deportados a la fuerza durante la guerra; compensación de Rusia por daños de guerra; y medidas de la comunidad internacional para garantizar la seguridad de las centrales nucleares de Ucrania y garantizar su seguridad alimentaria y energética.

Es un conjunto de requisitos mucho más estricto que el que los negociadores ucranianos ofrecieron inicialmente en las conversaciones en Estambul un mes después de la invasión de Rusia, cuando propusieron adoptar un estatus neutral, de hecho, abandonar un intento de unirse a la OTAN, a lo que Rusia se ha opuesto durante mucho tiempo, a cambio de garantías de seguridad. de otras naciones. Las atrocidades rusas se han multiplicado desde entonces y el daño a las ciudades y la economía de Ucrania se ha profundizado. En agosto, Mykhailo Podolyak, uno de los principales asesores de Zelensky, dijo que el marco propuesto en Estambul ya no era viable.

“El trasfondo emocional en Ucrania ha cambiado mucho, mucho”, le dijo a la BBC. “Hemos visto demasiados crímenes de guerra en vivo”.

El presidente Vladimir V. Putin dijo durante el fin de semana que estaba preparado para negociar "resultados aceptables", sin especificar cuáles podrían ser, aunque dejó en claro que no tenía intención de poner fin a sus ataques.

Los funcionarios occidentales han desestimado las ofertas de Putin como gestos vacíos. Incluso cuando la economía de Rusia se tambalea bajo las sanciones occidentales (el primer ministro Mikhail Mishustin dijo el miércoles que la economía rusa se había contraído un 2 por ciento en los últimos 11 meses, informó la agencia de noticias Reuters), Putin ha enfatizado que "no hay límites" para el gasto militar de Rusia. Este mes, su ministro de defensa ordenó otra expansión de las fuerzas armadas en más de 300 mil miembros, a un tamaño objetivo de 1.5 millones.

Todo eso sugiere, dijo Marnie Howlett, profesora de política rusa y de Europa del Este en la Universidad de Oxford, que "no hay necesariamente un impulso para una paz negociada o incluso algún tipo de negociación, pero sí un impulso para cualquier final de manera militar”.