Presidente de Líbano supo de explosivos tres semanas antes de la tragedia

Beirut— El presidente de Líbano, Michel Aoun, aseguró este viernes que se enteró de la existencia de la enorme cantidad de explosivos almacenada en el puerto de Beirut casi tres semanas antes de la explosión del pasado martes.

No obstante, Aoun, quien aseveró que no se ha descartado la posibilidad de injerencia extranjera, señaló que ordenó a las autoridades locales tomar medidas al respecto.

"¿Saben cuántos problemas se han estado acumulando?'', respondió Aoun cuando un reportero le preguntó si debía haber dado seguimiento a su orden.

Los comentarios del Mandatario han sido la confirmación más clara de que los máximos líderes y funcionarios de seguridad de Líbano estaban al tanto de las 2 mil 750 toneladas de nitrato de amonio que llevaban años almacenadas en el puerto de Beirut.

Hasta el último corte, las instancias de salud libanesas han dado cuenta de 157 defunciones a causa de la masiva detonación, la cuál también dejó un saldo de 5 mil heridos y miles de millones de dólares en daños.

Los investigadores han centrado su atención en el personal del puerto de Beirut, el principal en Líbano, famoso por su corrupción, pero muchos analistas del país medioriental han sostenido que el problema pudo haber tenido su origen en las cúpulas del sistema político.

Aoun, quien ha ocupado el cargo de Presidente desde 2016, ha aseverado que los Gobiernos previos sabían de la existencia del material explosivo, el cual fue confiscado de un barco en 2013.

"El material estaba allí desde hace varios años, desde 2013. Ha estado allí y ellos dijeron que es peligroso y yo no soy responsable. No sé dónde fue colocado. No sé siquiera el nivel de peligro'', dijo Aoun en una conferencia de prensa.

Según el Jefe de Estado, cuando se le informó de la situación, el 20 de junio, ordenó inmediatamente a las autoridades militares y de seguridad hacer lo necesario para evitar un potencial problema.

"Hay funcionarios que deberían saber sus deberes y se les informó a todos... Cuando refieres un documento que dice: `Haga lo necesario', ¿no es eso una orden?'', destacó.

Asimismo, el Ejecutivo expuso que la explosión pude haberse dado a raíz de la negligencia de los mandos portuarios y apuntó que le pidió al Gobierno francés que le otorgara imágenes satelitales del momento del incidente para descartar por completo que haya habido aviones o misiles.