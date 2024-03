Peligran grupos nativos asentados sobre tesoro de litio

Associated Press | Una protesta contra la extracción de litio en comunidades indígenas en San Salvador de Jujuy, Argentina, miércoles 26 de abril de 2023 Associated Press | Salmuera se evapora en piscinas en las instalaciones de la planta de extracción de litio de la empresa SQM Lithium cerca de Peine, Chile, martes 18 de abril de 2023 Associated Press | Una protesta contra la extracción de litio en comunidades indígenas en San Salvador de Jujuy, Argentina, miércoles 26 de abril de 2023

Tusaquillas, Argentina.- Irene Leonor Flores de Callata de 68 años, camina a lo largo de una ribera seca del río, guiando una manada de llamas y borregos por esa parte desértica. Flores de Callata, que es nativa Killa, una etnia que ha pasado siglos escalando las montañas del norte de Argentina en busca de una sencilla sustancia: agua fresca para beber. Aquí en uno de los ambientes más áridos del mundo, es la fuerza de vida que sostiene todo. Sin embargo, las comunidades como la de ella están cada vez más preocupadas de que se pueda acabar su suerte. Eso se debe a los acuíferos que rodean la población y que están intrínsecamente conectados con una sal blanca que flota por debajo, lagunas subterráneas con aguas llena de un material que está siendo conocido como el "oro blanco" --- el litio. En el "Triángulo del litio" --- una región que abarca Argentina, Chile y Bolivia --- las comunidades nativas están asentadas sobre un tesoro: un trillón de dólares de litio. El metal es clave en la lucha global contra el cambio climático, es usado en las baterías para autos eléctricos, crucial para la energía solar y eólica y más. Pero para extraerlo, las minas utilizan el agua y ponen en peligro las vidas de miles de comunidades como la de Flores de Callata. A medida que el mundo mantiene una mirada cada vez más poderosa en el Triángulo, la reserva más grande de litio en la Tierra, esta crucial parte de un rompecabezas para salvar el medio ambiente, otros se preocupan de que la búsqueda del mineral significará sacrificar la fuerza vital que ha sostenido a los nativos de esta región durante siglos. Entre el 2021 y 2023, el precio de una tonelada de litio en el mercado de Estados Unidos casi se triplicó, llegando a 46 mil dólares la tonelada durante el año pasado, de acuerdo al reporte de Revisión Geológica de Estados Unidos. En China, el principal cliente de litio en la región, una tonelada del metal subió a 76 mil dólares, siendo el punto más alto del año pasado.