Ofrece contrincante de Putin un raro espectáculo de desafío

Nueva York.- Miles estuvieron haciendo fila en Rusia en los últimos días, parados a pesar del intenso frío para tener la oportunidad de firmar una petición que apoye al improbable contendiente del presidente Vladimir Putin.

Boris Nadezhdin se ha convertido en un dilema para el Kremlin mientras busca postularse el 17 de marzo a la elección presidencial.

La pregunta ahora es si las autoridades rusas le permitirán estar en la boleta.

El legislador y académico de 60 años, de estatura baja y fornido que usa lentes, le ha tocado una cuerda sensible al público, ya que ha hecho un llamado abiertamente para que pare el conflicto en Ucrania, que se deje de movilizar a hombres rusos para el ejército y está a favor de empezar un diálogo con Occidente.

También ha criticado la represión que ha ejercido el país contra el activismo LGBTQ+.

“La recolección de firmas ha estado inesperadamente bien para nosotros”, le comentó Nadezhdin a The Associated Press en una entrevista de este miércoles en Moscú.

“Para ser honestos, no esperábamos esto”.

El nombre de Nadezhdin es una palabra rusa para “esperanza” y aunque es altamente improbable que derrote al todavía popular Putin, las filas son una extraña señal de protesta, desafío y optimismo de un país que ha visto medidas extremadamente severas para la deserción desde que las tropas invadieron Ucrania hace casi dos años.

Nadezhdin es candidato del Partido de Iniciativa Cívica.

Debido a que el partido no tiene representación en el parlamento, no tiene asegurado un lugar en la boleta y debe recolectar más de 100 mil firmas, con un límite de 2 mil 500 de cada una de las docenas de las vastas regiones del país, no sólo de las ciudades más grandes y progresistas.

Putin, quien se está postulando como candidato independiente en lugar de ser candidato del partido gobernante Rusia Unida, ha recolectado más de 3 millones.

Mientras esperaba firmar una petición en San Petesburgo, Alexander Rakityansky le dijo a The Associated Press que “pasó por un período de apatía cuando pensó que no podía hacer nada”. Sin embargo, ahora, considera la campaña de Nadezhdin como una oportunidad para ejercer sus derechos civiles.