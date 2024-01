Los obstáculos que ha tenido Suecia para ser miembro de la OTAN

Todos los países de la OTAN deben dar su aprobación antes de que un nuevo miembro se una a la alianza y Hungría es el único miembro que no ha aceptado a Suecia.

La no alineación era vista como la mejor manera de evitar crear tensiones con Rusia, su poderoso vecino del Mar Báltico, pero la agresión rusa provocó un cambio dramático en ambos países, los sondeos mostraron una oleada de apoyo para ser miembro de la OTAN.

Sin embargo, después de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 2022, eso cambió su política de no alineación casi de la noche a la mañana y decidió solicitar unirse a la alianza junto con su vecino Finlandia.

No es sorpresivo que Rusia reaccionara negativamente a la decisión de Suecia y Finlandia de abandonar la no alineación y buscar ser miembros de la OTAN y advirtió de contra-medidas no especificadas.

Tanto Suecia como Finlandia han advertido de un riesgo mayo de interferencia rusa y de ataques híbridos.