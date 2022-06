Llegan armas potentes a Ucrania pero soldados no saben usarlas

The New York Times The New York Times

Kiev.- Las tropas ucranianas que reciben las sofisticadas armas de Occidente a menudo enfrentan un obstáculo importante y creciente: no saben cómo usarlas. "Es como recibir un iPhone 13 y sólo poder hacer llamadas telefónicas", declaró exasperado el sargento junior Dmytro Pysanka. Su unidad recibió hace un mes un telémetro láser de alta tecnología para ayudar con la selección de objetivos, una opción perfecta para hacer un mejor uso del cañón antitanque. Algunos soldados aprendieron lo suficiente, pero fueron rotados a otros lugares en los últimos días, dejando a la unidad con un costoso vacío. "He estado tratando de aprender a usarlo leyendo el manual en inglés y usando Google Translate para entenderlo", apuntó Pysanka. Los líderes de Ucrania piden con frecuencia armas y equipos de alta gama, fijando sus esperanzas de victoria con los misiles antitanque, obuses y cohetes guiados por satélite. Pero además de las herramientas, las tropas necesitan saber cómo usarlas. "Los ucranianos están ansiosos por emplear equipo occidental, pero requiere capacitación para mantenerlo", apuntó Michael Kofman, director de estudios rusos en CNA, un instituto de investigación en Arlington, Virginia. Estados Unidos y otros países de la OTAN dieron entrenamiento a los militares ucranianos en los años previos al conflicto, aunque no de algunas armas avanzadas que ahora envían. Cuando inició la guerra, había más de 150 asesores militares estadounidenses en Ucrania, pero fueron retirados. La Administración Biden se ha negado hasta ahora a enviar a los asesores militares de regreso y, en cambio, se ha basado en programas de entrenamiento fuera del país. Esto ha ejercido una enorme presión sobre los soldados ucranianos que antes de la guerra recibieron un breve entrenamiento de las armas avanzadas. El sargento Andriy Mykyta ahora corre por las posiciones de primera línea tratando de enseñar a sus camaradas cómo usarlas. En muchos casos, dijo, los soldados aprendieron por su cuenta, usando videos en línea y practicando. "Pero hay tipos de armas que no puedes aprender de la intuición: misiles tierra-aire, artillería y algunos equipos", dijo Mykyta. "Necesitamos cursos formales". Para el equipo de armas de Pysanka, el único instructor es un soldado que se quedó atrás de la última unidad. Pero sigue siendo prueba y error mientras descubren qué combinación de botones hace qué. Por ahora, Pysanka se centra en aprender el telémetro.