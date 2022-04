Intensifica Rusia bombardeos en planta metalúrgica de Mariúpol

Associated Press Associated Press Associated Press

Leópolis.- Fotografías satelitales analizadas por The Associated Press muestran que el fuego ruso se está intensificando en una planta metalúrgica convertida en el último reducto de la resistencia ucraniana en la ciudad de Mariúpol. Las imágenes de Planet Labs PBC tomadas el miércoles muestran que los ataques concentrados han causado daños considerables al edificio central de la acería Azovstal. Se estima que junto a los alrededor de 2 mil combatientes ucranianos que resisten, unos mil civiles se refugian en el enorme complejo de la era soviética, que cuenta con un laberinto de instalaciones subterráneas construidas para soportar los ataques aéreos. Los rusos consideran que Mariúpol, una estratégica ciudad portuaria en el Mar de Azov, es una pieza crucial en la guerra. Las nuevas imágenes se hicieron públicas mientras el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, visita Ucrania. Tiene previsto reunirse con el presidente, Volodomyr Zelensky, para abordar sus esfuerzos para negociar con Moscú la apertura de un corredor para evacuar a la población civil de la sitiada ciudad. Alertan sobre condiciones de insalubridad en Mariúpol Las autoridades de Mariúpol alertan sobre las condiciones de insalubridad de la arrasada ciudad portuaria y dicen que suponen un "peligro mortal" para los residentes que siguen allí. El gobierno de la ciudad dijo en un mensaje en la app de mensajería Telegram que "podrían registrarse epidemias mortales debido a la ausencia de un suministro de agua y alcantarillado centralizados, a la descomposición de miles de cadáveres bajo los escombros y una escasez catastrófica de agua potable y alimentos". Según los funcionarios, la vida de las 100 mil personas que permanecen en Mariúpol, de los 450 mil habitantes que tenía antes de la guerra, puede estar en peligro por enfermedades como el cólera y la disentería. La publicación de Telegram citó al alcalde, Vadym Boychenko, diciendo que "los invasores no pueden proporcionar alimentos, agua y medicinas a la población, o simplemente no están interesados en hacerlo". El regidor agregó que "las condiciones de vida en Mariúpol, que está en ruinas, son medievales" y que "se necesita una evacuación inmediata y total". Reportan ataques en ciudad ucraniana Zaporiyia Testigos y autoridades locales dicen que al menos tres personas, entre ellas un niño, resultan heridas por el impacto de un proyectil en una zona residencial de la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania. Es el primer ataque sobre zonas habitadas de la urbe desde el inicio de la invasión rusa. Según su relato, cerca del lugar atacado no había instalaciones militares. Pavlo Zhukov, funcionario de los servicios de emergencias, dijo a The Associated Press en el lugar del ataque el jueves, que el proyectil fue alcanzado por un sistema antiáereo ucraniano y que, si el impacto hubiese sido directo, los daños habrían sido mucho mayores. Varias viviendas quedaron destruidas o dañadas. Un perro murió a causa de la metralla. El incidente coincidió con el avance de las fuerzas rusas a la ciudad industrial, que ha sido un paso crucial para las personas que huían de Mariúpol y de otras ciudades ocupadas.