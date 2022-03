Habla Biden con soldados estadounidenses desplegados en Polonia

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

PUBLICIDAD

Rzeszow.- El presidente Joe Biden tuvo palabras de aliento este viernes durante una visita a las tropas estadounidenses estacionadas en Polonia cerca de la frontera con Ucrania. Biden agradeció a los efectivos de la 82da División Aerotransportada del Ejército por su servicio. Dijo que “no es hipérbole” cuando sostiene que son “la mejor fuerza de combate del mundo”. PUBLICIDAD El presidente dijo a los hombres y mujeres en uniforme de combate que son un “grupo asombroso” y evocó a su difunto hijo Beau, que revistó con la Guardia Nacional de Delaware. Biden estuvo con los que estaban almorzando, comió una tajada de pizza con pepperoni y jalapeño y luego visitó la peluquería del cuartel. Polonia es la segunda escala de Biden en su viaje de cuatro días a Europa. El jueves asistió en Bruselas a una cumbre dedicada a responder a la invasión rusa de Ucrania. Biden prevé reunirse el sábado con el presidente de Polonia y refugiados ucranianos antes de emprender el regreso a Washington. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD