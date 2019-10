Exmodelo de Playboy busca ser presidenta; propone legalizar la prostitución

La exmodelo de Playboy, Ava Karabatic, anunció su postulación a las elecciones presidenciales de enero próximo en Croacia, impulsando entre sus políticas de gobierno, la lucha contra la corrupción, legalización de la mariguana y prostitución o la prohibición del aborto.

"He decidido que me postularé para presidente”, anunció la exconejita de Playboy el fin de semana en un mensaje publicado en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook, acompañado de varias fotografías en bikini tomadas en playas de Italia, donde pasa unos días de vacaciones

Karabati, de 31 años de edad, buscará arrebatar la presidencia a la actual mandataria Kolinda Grabar-Kitarovi, quien buscará un segundo mandato de cinco años, con el impulso de innovadoras políticas de gobierno encaminadas a los jóvenes, las mujeres y los migrantes.

"La política es mi segundo amor. Ya no puedo ver cómo le pasan cosas malas a mi país. Es como si todos estuvieran ciegos con ojos sanos, nuestros jóvenes abandonan el país, las tasas de natalidad disminuyen”, indicó la ex modelo, tras agradecer a sus seguidores su apoyo en esta nueva etapa de su vida.

Gracias a todas las páginas de admiradores por enviarme fotos y por su apoyo que me brindan, ¡juntos somos más fuertes!, destacó la mujer, tras reconocer que muchos no creerán en su compromiso político por sus antecedentes o porque consideran que no está preparada.

"Sé que voy a tener muchos comentarios trolls porque soy una estrella, pero eso ignora mi lado intelectual, soy profesora de lengua italiana y literatura romana”, destacó la también actriz de cine, pintora y escritora de una autobiografía.

Por supuesto, añadió la exmodelo, mis habilidades artísticas no son importantes, pero mi nuevo régimen más, el régimen de Ava es importante", apuntó.

En un manifiesto, publicado en su blog y compartida en su página de Instagram, Karabatic dio a conocer algunas de las políticas que impulsará de llegar a la presidencia de Croacia, entre ellas la lucha contra la corrupción, la legalización de la mariguana y la prostitución, la libre circulación de personas en el país y la prohibición del aborto desde la sexta semana del embarazog

"Honestamente, estoy más que harta de la corrupción, y no, no tengo miedo de escribir sobre la realidad sociopolítica croata y global. ¡No le tengo miedo a nadie y expreso públicamente mis puntos de vista!”, destacó la exconejita de Playboy, quien también ha participado en reality shows.

La exmodelo se ha pronunciado a favor de legalizar la prostitución para mantener a las trabajadoras sexuales seguras y para la recaudación de impuestos, tanto de las mujeres que ejercer esta labor como de quienes solicitan sus “servicios”.

Karabatic explicó que entre otras acciones el “régimen de Ava” se centrará en introducir un poder judicial rápido y eficiente al alcance de todos, pero también reduciría los gravámenes gubernamentales para aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos.

En otras acciones, la ahora política croata se comprometió también a introducir programas de educación sexual en las escuelas, facilitar los procedimientos de adopción de niños, incrementar las exportaciones, impulsar leyes en defensa de los animales, reducir el apoyo a iglesias e impulsar una nueva política para el aprovechamiento de residuos.