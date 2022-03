'Es una repetición aterradora': Sobrevivientes de la II Guerra Mundial sufren por nuevo conflicto

The New York Times The New York Times The New York Times

PUBLICIDAD

Kiev.- Borys Zabarko tenía 6 años cuando los nazis invadieron lo que ahora es Ucrania en 1941, y su ciudad natal, Sharhorod, se convirtió en un gueto judío. Mujeres, niños y ancianos dormían en habitaciones abarrotadas sin baños ni agua, dijo. A medida que avanzaban las epidemias de tifus, el suelo estaba demasiado frío para cavar tumbas y los cuerpos se arrojaban unos encima de otros. El padre y el tío de Zabarko, que lucharon con el ejército soviético, murieron en combate. Después de la liberación, Zabarko dijo que se convenció de que nada como eso volvería a suceder. PUBLICIDAD Ahora de 86 años, pasó una noche reciente en la gélida estación de tren de Lviv, en el oeste de Ucrania, parado en un andén lleno de gente, mientras intentaba subirse a un tren para escapar de otra guerra. “Es una repetición aterradora”, dijo por teléfono desde Núremberg, Alemania, a donde huyó con su nieta de 17 años, Ilona, antes de finalmente establecerse en Stuttgart. “Nuevamente, tenemos esta guerra asesina”. La mayoría de los ucranianos vieron conmocionados en las últimas semanas cómo su país fue golpeado por la violencia y la destrucción en una escala que nunca antes habían visto, con niños asesinados, fosas comunes y bombardeos de hogares y hospitales. Para algunos ucranianos mayores, la invasión de Rusia ha revivido dolorosos recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, en la que más de cinco millones de personas murieron en Ucrania, incluso si el costo y la escala del conflicto actual son incomparables. Los ecos de la guerra mundial han sido omnipresentes desde la invasión rusa de Ucrania. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD