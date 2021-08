El miedo se extiende en Kabul a medida que los talibanes toman el cargo

Associated Press | Cientos de afganos intentado subir a los aviones militares de Estados Unidos Associated Press | Cientos de afganos intentado subir a los aviones militares de Estados Unidos Associated Press | Cientos de afganos intentado subir a los aviones militares de Estados Unidos

Nueva York— El día después de que los talibanes se instalaran en el palacio presidencial en Kabul, tomando el control de Afganistán dos décadas después de ser derrocados por el ejército estadounidense, este lunes se intensificaron los temores sobre un regreso al brutal gobierno de los talibanes y la amenaza de represalias. El aeropuerto internacional de Kabul estaba bajo la protección de fuerzas extranjeras, incluidos miles de soldados estadounidenses enviados al país para ayudar en una evacuación apresurada. El Pentágono dijo que se habían suspendido todos los vuelos, militares o civiles, al aeropuerto internacional Hamid Karzai. Fue una escena de desesperación, tristeza y pánico. Miles de afganos inundaron la pista hoy por la mañana, rodeando un avión militar estadounidense que partía. Los marines estadounidenses trabajaron para asegurar el lado civil del aeropuerto, con la ayuda de tropas turcas, después de que se violara la seguridad allí este mismo lunes, dijo John F. Kirby, el portavoz principal del Pentágono. Imágenes de personas aferradas a la enorme aeronave, incluso cuando despegaba del suelo, circularon rápidamente por todo el mundo. Las fuerzas estadounidenses en el lugar utilizaron helicópteros para ayudar a despejar la pista de aterrizaje en la sección militar del aeropuerto. Las tropas estadounidenses dispararon fatalmente al menos a dos hombres armados que se acercaron a los estadounidenses en el perímetro de seguridad del aeropuerto y blandieron sus armas, según un oficial militar estadounidense. El presidente Biden hablará sobre la situación a las 3:45 p.m. en Washington, después de acortar una estadía en Camp David para regresar a la Casa Blanca. Las preocupaciones invadieron Kabul, la capital, sobre la potencial violencia de los talibanes cuando el gobierno afgano se derrumbó. El presidente Ashraf Ghani huyó del país cuando los insurgentes entraron a la ciudad ayer. En escenas notables transmitidas en Al Jazeera, los líderes talibanes se instalaron en el palacio solo unas horas después de que Ghani huyera, tomando el control de lo que alguna vez fue uno de los lugares más seguros del país y un símbolo de la nación donde Estados Unidos gastó mucho dinero y sacrificó tanta sangre para mantener.