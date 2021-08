Enviará EU otros mil soldados a Afganistán

Washington— Estados Unidos está enviando otros mil soldados a Afganistán, con lo que tendrá aproximadamente 6 mil en el país.

Un funcionario de defensa le dijo a The Associated Press el domingo que mil efectivos de la 82da División Aerotransportada irán directamente a Kabul en lugar de dirigirse a Kuwait, donde iban a estar en caso de que se requiriera su apoyo en la zona. El funcionario habló a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre una decisión que el Pentágono aún no anuncia.

El sábado, el presidente Joe Biden autorizó que el número de tropas estadounidenses en Afganistán subiera a aproximadamente 5 mil al añadirles unas mil.