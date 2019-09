Dimite hermano de Boris Johnson al gobierno por Brexit

Londres.- El enfoque del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, de no tener miedo si se trata de cortar cabezas para avanzar con su proceso de brexit, ya llevó a que el nieto de Winston Churchill se alejara del Partido Conservador británico.

Y este jueves también empujó al propio hermano del primer ministro, Jo Johnson, a dejar sus cargos de parlamentario y ministro del gabinete.

“En las últimas semanas he quedado dividido entre la lealtad familiar y los intereses de la nación”, dijo Jo Johnson en Twitter al anunciar su renuncia. “Es una tensión irresoluble y es momento para que otros asuman mis funciones como MP y ministro”, dijo, con las sigas de miembro del parlamento británico.

La renuncia subrayó el inicio de lo que ha sido, en cierto modo, uno de los peores episodios en la historia para un primer ministro del Reino Unido: el gobierno ha perdido por lo menos cuatro votos parlamentarios, se quedó sin control sobre la agenda legislativa y el gobernante Partido Conservador ha quedado dividido por la purga de parlamentarios que votaron en contra del primer ministro esta semana.

La expulsión de esos legisladores fue, según reportes, la gota que derramó el vaso para Jo Johnson, quien siempre ha sido parte del ala más pragmática y proeuropea del Partido Conservador. Su renuncia es, por tanto, una ruptura familiar y también un evento simbólico de la fractura entre los tories.

Esas divisiones también son representativas de toda la historia del brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Prácticamente desde el momento en que se programó el referendo, el tema ha sido uno de los más divisorios e inextricables de la historia moderna del reino. Ha confrontado a los británicos jóvenes con los viejos y a las zonas urbanas con las rurales, y ha causado cismas en partidos políticos, amistades y, como en este caso, familias.

Jo Johnson es más joven e intelectual que su grandilocuente hermano; se graduó con honores de Oxford (su hermano no logró titularse con méritos) y fue periodista y corresponsal en París de The Financial Times. A veces reaccionaba con disgusto cuando le preguntaban si tenía relación con Boris Johnson, aunque el parecido es innegable.

No es la primera vez que Jo Johnson renuncia al gobierno. Lo hizo también el año pasado a modo de protesta contra la gestión del brexit por parte de Theresa May, la predecesora de Boris Johnson, aunque mantuvo su curul parlamentaria en esa ocasión. En ese entonces, Boris Johnson estaba intentando socavar a May y su estrategia desde el ala más derechista que impulsa el brexit.

La renuncia de Jo Johnson en 2018 fue para abogar por un segundo referendo con el que los votantes británicos habrían tenido la oportunidad de repensar el “divorcio” europeo. El rumor era que los hermanos estaban intentando debilitar a May desde dos frentes para llegar al poder, de modo que Boris quedara como primer ministro y Jo fuera parte del gabinete. Lo que, a grandes rasgos, sucedió.

Sin embargo, el auncio de que Jo Johnsson dimitirá evidencia el desaliento de los tories moderados ante las tácticas de Boris Johnson. Los veintiún parlamentarios conservadores que fueron expulsados por votar en contra del primer ministro —respaldaron una medida para prevenir que el Reino Unido pueda salirse del bloque europeo si no hay acuerdos sobre cómo serán las relaciones después de la separación— incluyen a Nicholas Soames, figura popular que es nieto de Winston Churchil: el hombre al que Boris Johnson dice admirar tanto que hasta escribió una biografía.

La purga reveló la decisión de Boris Johnson de transformar al Partido Conservador en uno que solo esté dispuesto a adoptar la separación más severa de la UE, el llamado brexit duro. Mandó el mensaje de que quien no quiera aceptar esa postura no podría postularse con el partido en la próxima elección.

Jo Johnson posiblemente pensó que ese mensaje también estaba dirigido a él.