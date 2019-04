Cortaría EU ayuda clave a Centroamérica

Nueva York— El presidente Donald Trump, en su más reciente reproche a las naciones centroamericanas por lo que dice que es su incapacidad para abordar el tema de la migración, anunció planes para cortar la ayuda a tres naciones: Guatemala, Honduras y El Salvador, conocidas como el Triángulo del Norte.

Los críticos de los recortes dicen que se cortarían a programas dirigidos a prevenir la violencia, reducir la pobreza extrema y el hambre, y fortalecer el sistema de justicia, los mismos problemas que los residentes de esos países plantean para dejar su hogar y buscar un futuro más estable en otros lugares.

Aunque la Administración ha ofrecido pocos detalles acerca de lo que podría reducirse precisamente, el Departamento de Estado notificó al Congreso el viernes por la noche que desviaría unos 450 millones de dólares de ayuda a la región. Trump también amenazó con sellar la frontera sur de los Estados Unidos con México si ese país no detiene los flujos migratorios.

Entonces, ¿qué está realmente en juego y qué tipo de programas podrían afectar estos recortes en cada nación? La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional describe la Estrategia multianual para América Central, que es responsable de dispersar gran parte de esta ayuda, centrada en los cambios institucionales y los desafíos de desarrollo que impulsan la migración. Los programas que apoya mejoran la seguridad, mejoran la gobernabilidad y promueven la prosperidad.

Estos son algunos ejemplos de programas financiados con dólares estadounidenses en los tres países seleccionados por Trump.



Guatemala

De las naciones del Triángulo del Norte, Guatemala recibe la mayor ayuda de los Estados Unidos. Se utiliza para mejorar el crecimiento económico, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural y social, según la Oficina de Washington en América Latina, un grupo de investigación de derechos humanos. Según las cifras más recientes del grupo, que son para 2017, se otorgaron más de 78.6 millones de dólares a programas que apoyan esos objetivos. Otros 28.8 millones se destinaron a la fiscalización de fronteras y drogas, 22 millones a la gobernanza y derechos humanos, y 48.2 millones para mejorar la seguridad y la justicia ese año.



Las docenas de proyectos en curso incluyen:

• Feed the Future Guatemala, que se centra en aumentar los ingresos de los agricultores, mejorar la nutrición rural y fortalecer la seguridad alimentaria. La Agencia para el Desarrollo Internacional estima que invertirá 36 millones de dólares desde 2017 hasta 2022.

• El Proyecto de Justicia para Jóvenes y Género, un programa destinado a brindar apoyo y servicios a las víctimas de la violencia, incluidos los jóvenes, las mujeres y otras personas vulnerables. El proyecto recibirá un estimado de 37.4 millones de 2016 a 2021.

• The Community Roots Project, un programa de Visión Mundial que crea oportunidades educativas, culturales, deportivas y de empleo para los jóvenes en Guatemala. Se estima que el programa recibirá 40 millones desde 2016 hasta 2021.

La Agencia para el Desarrollo Internacional dijo en una hoja informativa de 2018 que sus programas en Guatemala han conducido a un aumento de los ingresos en las áreas de alta migración y a una reducción de la impunidad de los delincuentes mediante el fortalecimiento de los tribunales.



Honduras

La ayuda de Estados Unidos a Honduras se centra principalmente en la seguridad, el sector de la justicia y la prevención de la violencia, según la Oficina de Washington para América Latina, con 65.5 millones en ayuda para ese tipo de programas en 2017. Ese año, otros 116 millones se destinaron a proyectos que Educación apoyada, agricultura sostenible y desarrollo empresarial.



Algunos de los proyectos incluyen:

• Alianza para el Corredor Seco, o ACS, que promueve la diversidad agrícola y tiene como objetivo reducir la pobreza y la desnutrición en el occidente de Honduras. Se estima que el programa recibirá 60.6 millones de 2014 a 2020.

• Avanzando con Libros, un proyecto que recibirá 9.9 millones de 2017 a 2020. Proporciona libros para estudiantes y maestros en escuelas necesitadas.

• Alianza de Café, que recibirá 2 millones entre 2018 y 2022, y brinda apoyo a pequeños productores de café para expandir la industria y crear oportunidades en comunidades con dificultades.

La Agencia para el Desarrollo Internacional, en una hoja informativa de 2018 que detalla sus programas en Honduras, dijo que sus inversiones en el país habían contribuido a un aumento en el ingreso promedio para decenas de miles de familias, una reducción de homicidios y una mayor capacidad para procesar a los delincuentes.





El Salvador

En El Salvador, la mayor parte de la ayuda de los Estados Unidos también se destina a la seguridad, el sector de la justicia y la prevención de la violencia, aunque a una escala mucho mayor que en Honduras y Guatemala, según datos de la Agencia para el Desarrollo Internacional.

La ayuda apoya proyectos de todo el espectro, incluidos aquellos que fortalecen el sistema de justicia y crean empleos.



Una muestra de estos son:

• El programa de prevención de delitos y violencia, que recibió aproximadamente 39.8 millones de 2013 a 2019 de los Estados Unidos. Se asocia con el Gobierno de El Salvador para reforzar la lucha contra la delincuencia basada en la comunidad y apoyar ideas innovadoras para la prevención de la violencia.

• Bridges for Employment, un programa de 42.2 millones de cinco años, promueve la capacitación técnica para organizaciones cívicas que mejoran las oportunidades de empleo para jóvenes en riesgo.

• Integridad del gobierno, un proyecto de 20.3 millones que apoya a los gobiernos locales para promover la rendición de cuentas y la transparencia.

La Agencia para el Desarrollo Internacional informó una disminución del 61 por ciento en homicidios entre 2015 y 2017 en los municipios que recibieron fondos de seguridad bajo sus programas, junto con la creación de más de 22 mil empleos, en una hoja informativa de 2018.