Bloquean camioneros de Canadá puente más transitado hacia EU

Nueva York.- Mientras la capital de Canadá ha permanecido paralizada por casi dos semanas de protestas contra las medidas para frenar la pandemia, un nuevo bloqueo vial cortó efectivamente el enlace más transitado de Canadá con los Estados Unidos, amenazando con perjudicar un sector importante de la economía del país. Si bien es más pequeña que las protestas que han azotado el centro de Ottawa, la nueva protesta tiene como objetivo el puente Ambassador hacia Detroit. El puente es un enlace vital para la industria automotriz, que depende de un constante traslado de piezas y componentes a través de la frontera para mantener las fábricas funcionando en Ontario y el medio oeste de los Estados Unidos. Los camiones pesados y los vehículos particulares han bloqueado el tráfico con destino a Canadá. Este martes por la mañana, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá indicó que el puente estaba "cerrado temporalmente". Pero la policía de Windsor dijo en Twitter que el tráfico se estaba moviendo nuevamente hacia Estados Unidos a través de una entrada secundaria al puente. La mayoría de los camiones en la protesta de Windsor estaban cubiertos con banderas y carteles que denunciaban los mandatos de vacunas y al primer ministro Justin Trudeau. El propio Trudeau mandó un mensaje para los manifestantes en la capital nacional, a quienes acusó de perjudicar la democracia canadiense: "Tienen que parar". Hablando ante la Cámara de los Comunes en Ottawa el lunes por la noche, el primer ministro dijo que las protestas, que comenzaron en oposición a las restricciones por Covid-19, estaban hostigando a los residentes de Ottawa "en sus propios vecindarios". Están "tratando de bloquear nuestra economía, nuestra democracia y la vida cotidiana de nuestros conciudadanos", dijo. Trudeau dijo en Twitter que cientos de la Real Policía Montada de Canadá se habían movilizado para apoyar a los agentes de policía de Ottawa y prometió que el gobierno y la ciudad de Canadá emplearían "los recursos necesarios para controlar la situación". El pasado domingo, las autoridades de Ottawa declararon el estado de emergencia.