Aumenta a 133 muertes cifra en atentado contra una sala de conciertos en Moscú

The New York Times | Atentado, uno de los más mortíferos en Rusia en décadas, al ISIS-K, una rama del Estado Islámico activa en Irán y Afganistán

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Las autoridades rusas informaron el sábado de que habían detenido a los cuatro responsables del atropello masivo y el incendio provocado en una sala de conciertos de los suburbios de Moscú, que dejó al menos 133 muertos en uno de los peores atentados terroristas que han sacudido Rusia en décadas. El Estado Islámico reivindicó la autoría del brutal atentado a última hora del viernes, haciendo temer un resurgimiento mundial del grupo extremista. Funcionarios estadounidenses dijeron que creían que la atrocidad era obra de una rama del grupo terrorista conocido como Estado Islámico en Jorasán, o ISIS-K, que ha estado activo en Pakistán, Afganistán e Irán. El Presidente de Rusia, Vladimir V. Putin, que hizo sus primeras declaraciones públicas sobre la tragedia más de 19 horas después del atentado en un discurso grabado en vídeo, no mencionó al ISIS. En su lugar, acusó a las autoridades ucranianas de preparar un paso fronterizo para los cuatro atacantes, que, según las autoridades, fueron detenidos en la región de Briansk, en el oeste de Rusia, fronteriza con Ucrania. Kiev ha negado cualquier implicación en el atentado, afirmando que las insinuaciones en sentido contrario eran un intento de recabar apoyo para la guerra del Kremlin en Ucrania. En su discurso por vídeo, Putin también declaró que el domingo sería un día de luto nacional y prometió exigir responsabilidades a todos los autores del atentado. "Todos los autores, organizadores y comisarios de este crimen recibirán un castigo justo e inevitable", dijo Putin. "No importa quiénes sean, no importa quién les dirigió, repito, identificaremos y castigaremos a todos los que estuvieron detrás de los terroristas". A medida que aumentaba el número de muertos, los rusos depositaban flores en monumentos espontáneos por todo el país y hacían cola en la capital para donar sangre. Más de 100 personas resultaron heridas en el atentado. Las autoridades publicaron imágenes y vídeos de asientos carbonizados y escombros en el interior de la sala de conciertos y advirtieron de que era probable que aumentara el número de víctimas mortales mientras los servicios de emergencia seguían peinando el lugar. El atentado comenzó el viernes por la noche, antes de una actuación de Piknik, un grupo de rock ruso formado a finales de la década de 1970. Hombres en uniforme de faena armados con armas automáticas irrumpieron en la sala de conciertos, situada en el suburbio moscovita de Krasnogorsk. A continuación, los atacantes utilizaron un líquido inflamable para prender fuego a las instalaciones de la gran sala de conciertos, según el Comité de Investigación ruso. Esto es lo que hay que saber: Tres de los fallecidos eran niños, informó la agencia estatal de noticias Tass citando al Ministerio de Sanidad de la región de Moscú. Las autoridades rusas dijeron que al menos 145 personas habían resultado heridas en el atentado, y que 107 seguían hospitalizadas en la mañana del sábado. Funcionarios estadounidenses dijeron que habían alertado en privado a Rusia a principios de este mes acerca de información de inteligencia sobre posibles actividades del Estado Islámico. La misma información dio lugar a una alerta de seguridad el 7 de marzo de la Embajada de Estados Unidos en Moscú advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses de "informes de que los extremistas tienen planes inminentes para atacar grandes reuniones en Moscú, para incluir conciertos." El lugar donde se produjo el atentado forma parte de un complejo comercial y de ocio llamado Crocus City Hall, en los suburbios de Krasnogorsk, al noroeste de Moscú. El complejo fue desarrollado por el multimillonario Aras Agalarov, nacido en Azerbaiyán, cuyo hijo, Emin, es una estrella del pop. El expresidente Donald J. Trump celebró el certamen de Miss Universo en el mismo complejo en 2013.