Asegura Ucrania haber recuperado otro suburbio de Kiev

Leópolis.- Ucrania aseguró este lunes haber recuperado un suburbio de Kiev y un pueblo del este del país que estaban en poder de las fuerzas rusas, en lo que se ha convertido en una crisis no resuelta en el territorio, al tiempo que los negociadores preparan otra ronda más de negociaciones para el martes con la que se pretende poner fin a los combates.

Previo al encuentro, que se realizará en Estambul, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que el país está preparado para declarar su neutralidad, como lo ha exigido Moscú, y está abierto a ceder el destino de Donbás, la región disputada del este del país.

PUBLICIDAD

El alcalde de Irpín, un suburbio de Kiev al noroeste de la capital que ha sido escenario de los combates más fuertes en la zona, indicó el lunes que la ciudad ha sido “liberada” de los soldados rusos.

Irpín atrajo la atención luego que circularon las fotografías de los cadáveres de una madre y sus dos hijos que murieron en la vía pública cuando trataban de huir de un ataque, con equipaje y una transportadora para mascotas al lado.

Por su parte, un funcionario de alto rango de defensa estadounidense reveló que Estados Unidos cree que los ucranianos han recuperado Trostianets, un pueblo al sur de Sumy, en el este del país.

El funcionario, que habló a condición de mantener el anonimato para discutir las valoraciones de la inteligencia estadounidense, dijo que las fuerzas rusas han mantenido más que nada posturas defensivas cerca de la capital, Kiev, y avanzan muy poco en otras partes del país.

El funcionario agregó que Rusia parecía estar restando importancia a las operaciones terrestres cerca de Kiev y concentrándose más en Donbás, una región en que predomina el idioma ruso y en la que rebeldes respaldados por Moscú llevan ocho años enfrascados en una guerra separatista.

A finales de la semana pasada, cuando sus fuerzas detuvieron sus operaciones en partes del país, Rusia indicó que su objetivo principal era tomar el control de Donbás. Si bien eso sugirió una posible estrategia de salida honrosa del presidente ruso Vladimir Putin, también avivó los temores de Ucrania de que el Kremlin intenta dividir al país en dos y obligarlo a ceder parte de su territorio.

Las fuerzas ucranianas han logrado recientemente hacer retroceder a las rusas en otros sectores.

En la ciudad de Makariv, cerca de una carretera estratégica al oeste de la capital, reporteros de The Associated Press vieron la carcasa de un lanzamisiles ruso, un camión ruso incendiado, el cadáver de un soldado ruso y un tanque de guerra ucraniano destruido luego de combates realizados en el lugar hace algunos días. En la aldea cercana de Yasnohorodka, los reporteros de la AP vieron puestos abandonados por soldados ucranianos que se han ido rumbo al oeste, pero no hallaron señales de las fuerzas rusas.

Y el viernes, el funcionario de Defensa estadounidense dijo que los rusos ya no tenían el control absoluto de Jersón, la primera ciudad importante de Ucrania en caer a manos de las fuerzas rusas. El Kremlin negó que haya perdido el control pleno de la ciudad del sur de Ucrania.

Hace tiempo que Rusia reclama que Ucrania renuncie a entrar en la alianza occidental OTAN, que Moscú considera una amenaza. Zelenskyy, por su parte, ha manifestado que Ucrania necesita garantías de seguridad como parte de cualquier acuerdo.