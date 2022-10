Arsenal militar de Corea del Norte crece rápidamente

The New York Times The New York Times

Corea del Norte ha probado una ráfaga de misiles en las últimas semanas, que culminó este martes con el lanzamiento de un misil balístico de alcance intermedio sobre Japón hacia el Océano Pacífico. El misil de prueba, que viajó más lejos que cualquier cohete anterior lanzado por el país, fue la última demostración del creciente y cada vez más sofisticado arsenal militar del Norte. La escalada se produce cuando su líder, Kim Jong-un, ha tratado de solidificar la postura del país como una potencia con armas nucleares y su posición al mando. El mes pasado, Corea del Norte adoptó una nueva ley que decía que lanzaría un ataque nuclear "automática e inmediatamente" si el sistema de comando y control de sus fuerzas nucleares, una aparente referencia al liderazgo de Kim, se pusiera en peligro. A medida que el riesgo de una guerra nuclear crece una vez más con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Kim se comprometió a principios de este año a expandir el arsenal nuclear del Norte "a la mayor velocidad posible". Dijo que no era simplemente un elemento disuasorio, sino que podría usarse "si alguna fuerza intenta violar los intereses fundamentales de nuestro estado". Corea del Norte ha llevado a cabo 23 pruebas de armas en lo que va del año, con un total de 43 misiles balísticos y de crucero. Realizó cuatro pruebas la semana pasada, en aparente protesta por los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. El presidente Biden advirtió sobre "respuestas" si Corea del Norte continúa aumentando las tensiones en la península de Corea, pero sus pedidos de sanciones adicionales de las Naciones Unidas a principios de este año fueron bloqueados por Rusia y China. La comunidad internacional y los Estados Unidos han intentado repetidamente tanto las sanciones como el diálogo para persuadir a Corea del Norte de que abandone sus programas de armas nucleares. Ninguno ha funcionado. Kim, el líder de Corea del Norte, dijo el mes pasado que "ya no habría negociaciones sobre nuestra energía nuclear". Si bien es difícil obtener una imagen clara y actualizada de las capacidades militares de Corea del Norte, los analistas y observadores están de acuerdo en que, en la década bajo el gobierno de Kim, Corea del Norte expandió rápidamente su programa nuclear y modernizó su flota de misiles. La expansión del arsenal es una amenaza creciente para Estados Unidos y sus aliados en la región.