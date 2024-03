Millones en la India celebran el Holi, festival hindú de los colores

Associated Press | Los participantes bailan, intercambian comida, bebida y se untan unos a otros polvos rojos, verdes, azules y rosas, un caleidoscopio de colores Associated Press | Los participantes bailan, intercambian comida, bebida y se untan unos a otros polvos rojos, verdes, azules y rosas, un caleidoscopio de colores Associated Press | Los participantes bailan, intercambian comida, bebida y se untan unos a otros polvos rojos, verdes, azules y rosas, un caleidoscopio de colores

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar NUEVA DEHLI — Millones de personas en la India celebraron el lunes el festival hindú Holi, bailando con música alegre, intercambiando comida y bebida y untándose unos a otros polvos rojos, verdes, azules y rosas, convirtiendo el aire en un alegre caleidoscopio de colores. El Holi, conocido por muchos como el festival hindú de los colores, marca la llegada de la temporada de primavera a la India, Nepal y otros países del sur de Asia, así como a la diáspora. Celebra el amor divino entre el dios hindú Krishna y su consorte Radha, y significa un tiempo de renacimiento y rejuvenecimiento, abrazando lo positivo y dejando ir la energía negativa. En todo el país, la gente —algunos vestidos completamente de blanco— celebró el festival cubriéndose unos a otros en polvos de colores, mientras que otros arrojaban globos de agua llenos de pigmentos de colores desde los balcones. Algunos usaron pistolas de agua para perseguir a otros juerguistas en los parques, y otros bailaron en las calles con música a todo volumen en los parlantes. La comida y la bebida son una gran parte de las festividades. Los vendedores en algunas partes de la India vendían Thandai, una bebida tradicional preparada con leche, frutas secas y, en ocasiones, que puede mezclarse con cannabis. Otra tradición que caracteriza al Holi es el Bhang, una pasta que se elabora moliendo las hojas de la planta de cannabis y que se utiliza en bebidas y snacks. Está relacionado con el hinduismo, particularmente con la deidad Shiva, y se come durante algunos festivales religiosos de la región. La venta y el consumo de la pasta están permitidos por la ley india, aunque autoridades de algunos estados la han prohibido. En algunas partes de la India, la gente también enciende grandes hogueras la noche anterior al festival para conmemorar el triunfo del bien sobre el mal. Las tradiciones del Holi varían en toda la India. La semana pasada, en preparación para el festival, cientos de mujeres en dos ciudades del norte lo celebraron golpeando a los hombres en broma con palos de madera en respuesta a su tentación como parte de un ritual. Conocido como “Lathmar Holi” (Palo Santo), atrae a un gran número de visitantes. PUBLICIDAD