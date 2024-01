Activistas arrojan sopa a la Mona Lisa

Associated Press | '¿Qué es lo más importante?, exclamaron. ¿El arte, o el derecho a una comida sana y sostenible?' Associated Press | '¿Qué es lo más importante?, exclamaron. ¿El arte, o el derecho a una comida sana y sostenible?' Associated Press | '¿Qué es lo más importante?, exclamaron. ¿El arte, o el derecho a una comida sana y sostenible?'

París, Francia.- Dos activistas climáticas arrojaron sopa al cristal que protege la Mona Lisa en el Museo del Louvre y gritaron lemas que reclamaban un sistema alimentario sostenible. Las mujeres con las palabras "FOODRIPOSTE" ("respuesta alimentaria") escrito en las camisetas aparecían arrojando sopa al cristal que protege la obra maestra de Leonardo da Vinci y pasando bajo una barrera de seguridad para acercarse más a la pintura, según un video compartido en redes sociales. "¿Qué es lo más importante?", exclamaron. "¿El arte, o el derecho a una comida sana y sostenible?". "Nuestro sistema agrario está enfermo. Nuestros agricultores mueren trabajando", añadieron. En el video se veía a empleados del Louvre colocando unos paneles negros ante la Mona Lisa y pidiendo a los visitantes que salieran del lugar. El Museo activó una unidad de crisis y la sala donde se encuentra el cuadro fue inmediatamente evacuada y está siendo limpiada. En su sitio web, el grupo "Food Riposte" afirma que el Gobierno francés está incumpliendo sus compromisos climáticos y pide que se establezca un equivalente al sistema de salud financiado por el estado francés que dé a la gente un mejor acceso a alimentos sanos y proporcione unos ingresos decentes a los agricultores. La acción fue reivindicada en un comunicado de prensa enviado a la AFP por el colectivo. El grupo describió el lanzamiento de sopa como "el disparo de salida (de una) campaña de resistencia civil, con una clara reivindicación que beneficia a todas y todos: la seguridad social de una alimentación sostenible". El cuadro más famoso del mundo, también conocido como La Gioconda, que se exhibe tras un cristal protector desde 2005, ya fue víctima de actos vandálicos en varias ocasiones. En mayo de 2022, por ejemplo, fue blanco de un pastel de crema. Agricultores galos enojados han utilizado sus tractores durante los últimos días para cortar carreteras y complicar el tráfico en el país, para pedir una mejor remuneración por sus productos, menos burocracia y protección contra las importaciones baratas. El Gobierno anunció el viernes una serie de medidas que según dijeron no resuelve por completo sus demandas. La propuesta incluye "simplificar de forma drástica" algunos procedimientos técnicos y eliminar de forma progresiva los impuestos al diésel para vehículos agrícolas. Algunos agricultores amenazaron con reunirse en París a partir del lunes para bloquear los principales accesos a la capital francesa. El nuevo Primer Ministro, Gabriel Attal, visitó una granja el domingo en la región central de Indre y Loira. Reconoció que los agricultores están en una situación difícil, porque "por un lado decimos 'necesitamos calidad', y por el otro 'queremos precios cada vez más bajos'". "Lo que está en juego es encontrar soluciones en el corto, medio y largo plazo", dijo, "porque necesitamos a nuestros agricultores". Attal también aseguró que su Gobierno estudia medidas "adicionales" contra lo que describió como "competencia injusta" de otros países que tienen normas distintas de producción y exportan comida a Francia. También prometió que en las próximas semanas se tomarían "otras decisiones" para abordar las preocupaciones de los agricultores. En los últimos meses, diversos activistas han realizado este tipo de acciones contra obras de varios museos de todo el mundo, pues han apuntado al arte para concienciar sobre el cambio climático. En octubre de 2022, dos jóvenes con camisetas de "Just Stop Oil" rociaron sopa de tomate sobre los "Girasoles" de Van Gogh, también protegido por un cristal, en el Museo National Gallery de Londres. Al mes siguiente, varios activistas se pegaron a cuadros de Goya en el Museo del Prado de Madrid.