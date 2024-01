Dice Surcorea adiós al consumo de carne...¡de perro!

The New York Times | Décadas posteriores a la Guerra de Corea, cuando el país era indigente y la carne escaseaba, la carne de perro volvió común The New York Times | Décadas posteriores a la Guerra de Corea, cuando el país era indigente y la carne escaseaba, la carne de perro volvió común The New York Times | Décadas posteriores a la Guerra de Corea, cuando el país era indigente y la carne escaseaba, la carne de perro volvió común

Seúl, Corea del Sur.- Los legisladores de Corea del Sur prohibieron este martes la cría, el sacrificio y la venta de perros para consumo humano, una práctica centenaria que es impopular y rara en la actualidad. La carne de perro volvió a ser común y siguió siéndolo en las décadas posteriores a la Guerra de Corea, cuando el país era indigente y la carne escaseaba. Se utiliza en un plato muy conocido que los coreanos llaman "bosintang" o "sopa buena para el cuerpo". Pero la práctica fue cada vez más rechazada a medida que los ingresos, la tenencia de mascotas y la preocupación por el bienestar animal aumentaron constantemente a finales del siglo 20. Hoy en día, muchos surcoreanos, especialmente los más jóvenes, consideran espantoso comer carne de perro. Alrededor del 93 por ciento de los adultos surcoreanos dijeron que no tenían intención de consumir carne de perro en el futuro, y el 82 por ciento dijo que apoyaban una prohibición, según una encuesta realizada el año pasado por Aware, una organización de bienestar animal en Seúl. "Esta es una historia en ciernes que nunca pensé que vería en mi vida", dijo Chae Jung-ah, directora de Humane Society International Korea, en un comunicado del grupo. "Hemos llegado a un punto de inflexión en el que la mayoría de los ciudadanos coreanos rechazan comer perros". Con la aprobación de la prohibición, Corea del Sur se unió a una lista de otros lugares que han prohibido el comercio de carne de perro, incluidos Hong Kong, India, Filipinas, Singapur, Taiwán y Tailandia, dijo el grupo. Millones de perros todavía son asesinados cada año por su carne en lugares como Camboya, Indonesia y Vietnam, según Four Paws, una organización de bienestar animal en Austria. Se espera que el Gabinete del Presidente Yoon Suk Yeol entre en vigor oficialmente la prohibición. Yoon y Kim Keon Hee, la Primera Dama, que poseen numerosos perros y gatos, han hecho campaña a favor de la prohibición. El Presidente logró tener éxito después de que gobiernos anteriores no lograron reunir suficiente apoyo para poner fin a la práctica. Según la ley, que fue aprobada por la Asamblea Nacional con amplio apoyo, una persona que masacre perros para consumo humano podría enfrentarse a tres años de prisión o una multa de 30 millones de won surcoreanos (unos 23 mil dólares) después de un periodo de gracia de tres años. La cría y venta de animales se castigaría con dos años de prisión o una multa de 20 millones de wones. La ley también ofrecerá incentivos financieros para que los criadores de perros y los propietarios de restaurantes que sirven carne de perro cambien de trabajo, exigiendo que cada uno presente un plan de eliminación gradual a un Gobierno local. Según los legisladores, en 2022, se criaban alrededor de 520 mil perros para consumo humano en mil 150 granjas y alrededor de mil 600 restaurantes vendían carne de perro en todo el país, una cantidad considerablemente menor que en años anteriores. Una asociación de criadores de perros protestó contra el proyecto de ley en los meses previos a su aprobación, argumentando que comer carne de perro era una cuestión de elección individual y exigiendo más compensación para los criadores que perderían sus negocios como resultado de una prohibición. La aprobación de la ley marcó un hito para los activistas de protección animal que han hecho campaña a favor de la prohibición durante años. Desde 2015, han ayudado a 18 criadores de perros a cerrar sus operaciones o realizar la transición a granjas de hortalizas. Los granjeros abandonaron sus animales para adoptarlos como mascotas.