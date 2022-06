Votan republicanos vs resolución que condena teoría de reemplazo

Washington.— Los republicanos de la Cámara votaron masivamente este miércoles en contra de una resolución que condena una teoría de conspiración de supremacistas blancos, después que los demócratas los atacaron sobre una medida procesal para avanzar una legislación sobre el control de armas, retando al Partido Republicano a que se opusiera a ella.

La resolución condenó la llamada gran teoría de reemplazo, la creencia de que las élites de occidente desean “reemplazar” y marginar a los estadounidenses anglosajones, que aparentemente motivaron al hombre que asesinó a 10 afroamericanos en un supermercado en Búfalo, el mes pasado.

La medida, que también abrió un debate que duró horas sobre la legislación para prohibir la venta de armas semi-automáticas a personas menores de 21 años y prohibir la venta de cargadores de más de 15 balas, fue aprobada por 218 a 205 votos, en la que los republicanos se opusieron de manera uniforme.

Los republicanos también fueron unánimes en su oposición al paquete de control de armas de los demócratas, y es excesivamente inusual que los miembros del partido de la minoría voten a favor de medidas procesales de la mayoría en cualquier caso.

Al incluir la resolución sobre la teoría del reemplazo, los demócratas están buscando colocar a los republicanos bajo los reflectores en ese tema.

La resolución, que fue presentada por el representante demócrata Jamaal Bowman de Nueva York, honró a las víctimas del tiroteo de Búfalo y denunció la ideología que parece haber motivado al asesino, catalogándola como “una teoría de conspiración supremacista blanca que ha sido utilizada para justificar falsamente los actos violentos de terrorismo doméstico e internacional motivados por la raza”.

“No podemos seguir adelante si este odio es una parte innegable de la cultura estadounidense y no puede cambiar”, dijo Bowman. “Debemos combatir la supremacía blanca. Me rehúso a ser cómplice de este odio porque no hemos tomado una postura como nación”.

Los demócratas han criticado a los republicanos por no condenar la teoría de reemplazo, haciendo notar que algunos de ellos han dado voz a temas similares con un lenguaje nativista acerca de los inmigrantes, llamándolos invasores y sugiriendo que han sido enviados a Estados Unidos para diluir los votos de los estadounidenses nativos de este país.