Vidas construidas por inmigrantes en Texas fueron destrozadas por un tiroteo

Associated Press | Los vecinos se reúnen para una vigilia el lunes 1 de mayo de 2023 frente a la casa donde ocurrió un tiroteo masivo la semana pasada, en Cleveland, Texas Associated Press | Un monumento improvisado se muestra el martes 2 de mayo de 2023, fuera de la casa donde ocurrió un tiroteo masivo la semana pasada en Cleveland, Texas Associated Press | El sobreviviente del tiroteo masivo Wilson García mira hacia el cielo durante una vigilia por su hijo, Daniel Enrique Laso, de 9 años, el domingo 30 de abril de 2023 en Cleveland, Texas

Cleveland, Texas.- Wilson García y su familia se encontraban entre los inmigrantes latinos que forjaron una comunidad dentro de los espesos bosques de pinos cerca de Cleveland, Texas, a través de una combinación de trabajo duro, fortaleza y amor por la familia, los amigos y los vecinos. En un terreno de 4 mil metros cuadrados comprado con un pequeño pago inicial, García construyó una casa en el vecindario de Trails End que proporcionó un refugio acogedor para su familia. También era un espacio acogedor para la visita de amigos. El exuberante espacio verde alrededor de su casa, ubicada a unos 100 kilómetros al norte de Houston, le recordó a García el campo de su Honduras natal. "En Honduras, él era un hombre de campo. Hablaba de lo hermoso que es el país", dijo Johnny Ray Gibbs, quien conoce a García desde hace una década. "Le pregunté: '¿Cómo está allá arriba (en Cleveland)? Él dijo: 'Hermoso'". Esa belleza fue destrozada por disparos el 28 de abril cuando las autoridades dicen que un vecino, Francisco Oropeza, respondió a una solicitud de dejar de disparar su rifle estilo AR a altas horas de la noche, cargando contra la casa de García y matando a cinco personas. Las víctimas del tiroteo incluyeron a la esposa de García, Sonia Argentina Guzmán; y su hijo de 9 años, Daniel Enrique Laso; amigos de la familia Diana Velásquez Alvarado, de 21 años; Jose Jonathan Cacerez, de 18, y la novia de Cacerez, Obdulia Julisa Molina Rivera, de 29. Todos eran de Honduras. Mientras se recordaba a las víctimas por sus esfuerzos por buscar una vida mejor en Estados Unidos o por su valentía al salvar a los niños durante el tiroteo, García y sus vecinos no estaban seguros de si ellos y la comunidad, por la que habían trabajado arduamente, se recuperarían alguna vez. "No tengo palabras para describir lo que pasó. Es como si estuviera vivo, pero al mismo tiempo no. Lo que pasó fue algo horrible, feo", dijo García a los periodistas después del tiroteo. Oropeza, de 38 años, fue capturado después de un registro de cuatro días y encarcelado por cinco cargos de asesinato. Semanas antes del tiroteo, García, quien trabaja como electricista, y Guzmán, habían celebrado el nacimiento de su hijo. Se unió a Daniel y una hermana de dos años y medio en su floreciente familia. En la casa también vivían el cuñado de Wilson García, Ramiro Guzmán, su esposa y su hijo de 6 meses. Los demás en la casa durante el tiroteo eran familiares y amigos que a menudo se quedaban los fines de semana, dijo García. Shawn Crawford, de 52 años, que vive dos casas más abajo, dijo que García y su familia "eran simplemente buenas personas". Crawford y sus nietos habían asistido a fiestas de cumpleaños infantiles y comidas al aire libre en la casa de García. El hermano de Guzmán, Germán Guzmán, de 28 años, dijo que su hermana vino a Estados Unidos hace nueve años para poder ayudar a su familia. "Aquí en Honduras, no hay trabajo", dijo a The Associated Press desde la ciudad de La Misión, en el centro de Honduras.