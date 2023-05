Biden enfrenta sombríos números de aprobación

Nueva York.- Los votantes están en general insatisfechos con el desempeño laboral del presidente Biden y se oponen a su reelección, según una nueva encuesta del Washington Post y ABC News, pero tampoco les gustan sus principales alternativas republicanas, lo que refleja una profunda desconexión entre lo que los estadounidenses quieren y las opciones disponibles para ellos.

En los enfrentamientos hipotéticos de las elecciones generales, Biden, quien anunció su campaña de reelección el mes pasado, estaba detrás de los dos principales candidatos en las primarias republicanas, el expresidente Donald J. Trump y el gobernador Ron DeSantis de Florida. Sin embargo, ninguno de ellos superó el 45 por ciento en la encuesta, y muchos votantes dijeron que estaban indecisos o nombraron a un candidato diferente.

PUBLICIDAD

En el enfrentamiento entre Biden y Trump, el 44 por ciento de los encuestados dijo que definitivamente o probablemente votaría por Trump, y el 38 por ciento por Biden. En el enfrentamiento entre Biden y DeSantis, el 42 por ciento dijo que definitivamente o probablemente votaría por DeSantis, y el 37 por ciento por Biden. El margen de error fue de más o menos 3.5 puntos porcentuales.

Como ha sido el caso en las encuestas durante meses, la mayoría de los votantes demócratas y de tendencia demócrata (58 por ciento, con un margen de error de más o menos 5.5 puntos porcentuales) dijeron que querían que el partido nominara a "alguien que no sea" Biden en 2024, aunque esa preferencia en principio no significa que haya un candidato real que prefieran en la práctica. La encuesta no preguntó a los votantes sobre sus principales rivales, Robert F. Kennedy Jr. y Marianne Williamson, pero Biden los superó por amplios márgenes en otras encuestas.

Trump tuvo más del doble de apoyo que DeSantis en las primarias republicanas, pero no una mayoría: tenía un 43 por ciento y DeSantis un 20 por ciento, según la encuesta. Ningún otro republicano obtuvo más del 2 por ciento de apoyo, con un 27 por ciento indeciso.

En términos de opinión de los votantes, los números para Biden fueron sombríos. Su índice de aprobación fue un pésimo 36 por ciento, con un 56 por ciento de desaprobación de su desempeño laboral (incluido un 47 por ciento de desaprobación total). Más del 60 por ciento dijo que carecía de la salud física y la “agudeza mental” para servir efectivamente como presidente.