Vacuna contra Covid probada en EU da resultados esperados

Washington— Los investigadores informaron hoy que la primera vacuna Covid-19 probada en los EU aceleró el sistema inmunitario de las personas tal como esperaban los científicos, ya que las vacunas están a punto de comenzar las pruebas finales clave.

"No importa cómo se corta esto, estas son buenas noticias", dijo a The Associated Press el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de EU.

La vacuna experimental, desarrollada por los colegas de Fauci en los Institutos Nacionales de Salud y Moderna Inc., comenzará su paso más importante alrededor del 27 de julio: un estudio de 30 mil personas para probar si las vacunas son realmente lo suficientemente fuertes como para proteger contra el coronavirus.

Pero hoy, los investigadores informaron los resultados ansiosamente esperados de los primeros 45 voluntarios que se arremangaron en marzo. Efectivamente, la vacuna proporcionó un impulso inmune esperado.

Esos primeros voluntarios desarrollaron los llamados anticuerpos neutralizantes en su torrente sanguíneo, moléculas clave para bloquear la infección, a niveles comparables a los encontrados en las personas que sobrevivieron a Covid-19, informó el equipo de investigación en el New England Journal of Medicine.

"Este es un componente esencial que se necesita para avanzar con los ensayos que realmente podrían determinar si la vacuna protege contra la infección", dijo la doctor Lisa Jackson, del Instituto de Investigación Kaiser Permanente Washington en Seattle, quien dirigió el estudio.

No hay garantía, pero el gobierno espera tener resultados a finales de año: velocidad récord para desarrollar una vacuna.

La vacuna requiere dos dosis, con un mes de diferencia.

No hubo efectos secundarios graves. Pero más de la mitad de los participantes del estudio informaron reacciones similares a la gripe a las vacunas que no son infrecuentes con otras vacunas: fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, fiebre y dolor en el lugar de la inyección.