Una medalla de oro para el 'ejército fantasma' de EU en la II Guerra Mundial

Durante la mayor parte de su vida, a Bernie Bluestein no se le permitió decir nada sobre lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental.

El Sr. Bluestein cursaba el segundo año en la Cleveland School of the Arts en 1943 cuando se marchó para alistarse en el ejército estadounidense. Entonces se entrenó en una unidad secreta que desembarcó en Normandía, Francia, poco después del Día D, en junio de 1944.

Bernie Bluestein, de 100 años, es uno de los siete miembros supervivientes de una unidad secreta de la II Guerra Mundial que recibió el jueves la Medalla de Oro del Congreso.Credit...Maansi Srivastava/The New York Times

"Lo que hicimos fue atraer la atención de los alemanes para que las unidades reales pudieran hacer lo que tuvieran que hacer en otros lugares", dijo en una entrevista el Sr. Bluestein, de 100 años.

Como soldado de primera clase que servía en el 603º Batallón de Ingenieros de Camuflaje, creó parches falsos para los hombros que sus compañeros llevaban en sus uniformes para hacerse pasar por diferentes elementos de una división de infantería. También pintó parachoques de camiones para mostrar falsamente marcas de unidades del Ejército que en realidad estaban en otro lugar.

En su última misión, dijo el Sr. Bluestein, las artimañas ideadas por los aproximadamente 360 soldados de su batallón obligaron a los comandantes alemanes a dispersar sus defensas en el este de Francia. Eso, dijo, permitió a la 90ª División del Ejército de EE.UU. -que en realidad se encontraba 16 kilómetros al norte de la 603ª- cruzar el río Rin con menos resistencia.

"Salvamos la vida de unos 30.000 soldados", dijo Bluestein.

Fotografía aérea de tanques ficticios y otros vehículos durante la Operación Viersen, cerca de la frontera alemana, en 1945. El señuelo ayudó a estirar las defensas de los alemanes, aliviando la presión sobre otras fuerzas estadounidenses. Crédito...Ghost Army Legacy Project

Fotografía en color de un vehículo equipado con altavoces gigantes que formaba parte de la campaña de "engaño sónico" diseñada para confundir a las fuerzas enemigas.Credit...Ghost Army Legacy Project

Foto coloreada de un tanque hinchable desarrollado por el 603º Batallón de Ingenieros durante la Segunda Guerra Mundial.Credit...Ghost Army Legacy Project

El 603º y otras unidades similares llegaron a ser conocidas como el "Ejército Fantasma", que contaba con unos 1.100 soldados. Juntos, inflaban tanques de goma, creaban aeródromos falsos, emitían sonidos de tropas marchando desde altavoces colocados en camiones y diseñaban otras distracciones para engañar a los soldados alemanes.

La misión de estos soldados ligeramente armados, precursores de las actuales unidades de guerra psicológica del Ejército, no se desclasificó oficialmente hasta 1996.

El jueves, el Sr. Bluestein y otros dos miembros del Ejército Fantasma -Seymour Nussenbaum, de 100 años, y John Christman, de 99- recibieron la Medalla de Oro del Congreso en el Capitolio ante una multitud de más de 600 personas entre familiares y amigos.

Muchos de los asistentes llevaban insignias en la solapa que representaban un escudo con un fantasma de dibujos animados al que le salían rayos naranjas de la mano izquierda, la insignia no oficial de una unidad cuya misión no fue reconocida durante más de 50 años.

El Presidente Biden firmó la legislación que autorizaba la medalla en 2022.

Se cree que sólo sobreviven siete de los 1.100 soldados originales del Ejército Fantasma.

El portavoz Mike Johnson entrega la Medalla de Oro del Congreso al Sr. Bluestein, que estaba sentado junto a Seymour Nussenbaum. John Christman, un tercer compañero de armas, estaba de pie, el tercero por la izquierda.Credit...Maansi Srivastava/The New York Times

Mike Bagby voló desde Birmingham, Alabama, para asistir a la ceremonia en honor de su padre, Wilbur Wright Bagby, que sirvió como oficial en el Ejército Fantasma pero murió en 1992, antes de que se desclasificaran las actividades de su unidad.

"Se lo llevó a la tumba con él", dijo su hijo. "Simplemente no quería hablar de ello".

"La forma en que me enteré fue que contraté a un tipo para que investigara su historia mientras estuvo en la guerra, sólo para tener una cronología. Y el investigador dijo: 'Vaya. Tu padre estuvo en el Ejército Fantasma, ¿eh?'. Yo dije: '¿En serio?' No tenía ni idea".

El Sr. Bagby dijo que su padre dejó el servicio poco después de la guerra y trabajó como ingeniero estructural y mecánico, principalmente en la industria del carbón.

Mike Bagby asistió a la ceremonia en representación de su padre, Wilbur Wright Bagby, que fue soldado del Ejército Fantasma. "Se lo llevó a la tumba", dijo sobre el trabajo secreto de su padre durante la guerra. Crédito...Maansi Srivastava/The New York Times

"Tenía un carácter como la cabeza de un fósforo, nº 1, pero poseía un vocabulario asombroso y hacía el crucigrama dominical del New York Times en 15 minutos", dijo el Sr. Bagby. "Pero todo su lenguaje conversacional giraba en torno a cuatro letras".

"Esta era una unidad de nada más que un puñado de mentirosos", bromeó. "Se presentaban como un montón de ejércitos diferentes".

Dijo que en una carta a su madre durante la guerra, su padre escribió: "He llevado más insignias que la mayoría de la gente de todo el ejército".

Conseguir la Medalla de Oro del Congreso para los soldados llevó años de trabajo, en gran parte iniciado por Rick Beyer, productor de cine. Conoció la unidad hace 19 años a través del colega de un amigo que le dijo que alguien debería hacer un documental sobre ellos.

"Nos llevó cuatro sesiones del Congreso hacerlo, y se necesitó todo un equipo", dijo el Sr. Beyer en una entrevista. "Teníamos 40 o 50 personas que eran grupos de presión voluntarios. Enviaban correos electrónicos. Llamaban por teléfono. Visitaban las oficinas en persona. Covid nos golpeó en medio de todo eso, pero reajustamos nuestra forma de hacer las cosas y seguimos adelante. Y, por Dios, lo conseguimos".

Seymour Nussenbaum, 100.Credit...Maansi Srivastava/The New York Times

John Christman, 99.Credit...Maansi Srivastava/The New York Times

En un pequeño teatro junto al Emancipation Hall, donde los líderes militares y del Congreso saludaron a los veteranos antes de la ceremonia, el Sr. Beyer reflexionó sobre el enorme esfuerzo realizado.

"Estos hombres, estos tres tipos y los cuatro que nos están viendo en casa, y los mil y pico que ya no están con nosotros, por fin reciben el homenaje que se merecen por lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial".

El Sr. Beyer, que coescribió un libro sobre el Ejército Fantasma y produjo un documental sobre él, dijo que había sido difícil ver fallecer a tantos supervivientes.

"Siempre digo que el Ejército Fantasma se está convirtiendo en un ejército de fantasmas, pero al menos hemos hecho esto", dijo. "Hemos clavado esta bandera en la colina mientras algunos de ellos siguen vivos. Y creo que eso es importante".

Muchos de los asistentes llevaban insignias no oficiales de una unidad cuya misión no fue reconocida durante más de 50 años.Credit...Maansi Srivastava/The New York Times