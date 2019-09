Trump reconoce discutir sobre Biden en llamada telefónica

Washington — El presidente Trump reconoció el domingo que habló sobre el exvicepresidente Joseph R. Biden Jr. con el presidente de Ucrania cuando los demócratas intensificaron sus insistencias a que se abriera una investigación sobre si el mandatario presionó indebidamente a un líder extranjero para investigar a un oponente político. Mientras Trump defendía su llamada telefónica de julio con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, diciendo que había sido perfectamente apropiada, confirmó que Biden salió a colación durante la discusión, y acusó al ex vicepresidente de corrupción relacionada con las actividades comerciales de su hijo Hunter en la ex República soviética.“La conversación que tuve fue en gran medida congratulatoria, y se habló de corrupción en gran medida, toda la corrupción que tuvo lugar y en gran parte el hecho de que no queremos que nuestra gente como el vicepresidente Biden y su hijo instando aún más a la corrupción que ya existe en Ucrania”, dijo Trump a los periodistas antes de partir para un viaje a Texas y Ohio.Trump no confirmó directamentelos informes de noticias de que presionó a Zelensky para que realizara una investigación. El Wall Street Journal informó que Trump instó a Zelensky unas ocho veces durante la llamada telefónica del 25 de julio a que trabajara con el abogado del presidente, Rudolph W. Giuliani, en una investigación en torno a Biden y su hijo.