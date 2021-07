Trump habría llamado a funcionario de Arizona tras perder elección

El presidente Donald J. Trump intentó en dos ocasiones hablar por teléfono con el líder republicano del condado más populoso de Arizona el invierno pasado, mientras la campaña de Trump y sus aliados trataron infructuosamente de revertir la estrecha victoria de Joseph R. Biden en la competencia presidencial en el estado, de acuerdo a un funcionario republicano y registros obtenidos por The Arizona Republic, un periódico de Phoenix.

Sin embargo, el líder, Clint Hickman, que en ese momento era presidente del Consejo de Supervisores del Condado Maricopa, comentó en una entrevista este viernes que dejó que las llamadas --- que fueron hechas a finales de diciembre y principios de enero --- se fueran al correo de voz y no las contestó. “Le dije a mis colaboradores, por favor, no permitan que el presidente me llame”, dijo.

En ese momento, Hickman estaba siendo presionado por el presidente estatal del Partido Republicano y el abogado de Trump, Rudolph W. Giuliani, para que investigara los alegatos de fraude en la elección del país, que Biden ganó por aproximadamente 45 mil votos.

Liz Harrington, portavoz de Trump, dijo en un comunicado que “no es sorpresivo que los oficiales electorales del Condado Maricopa no tuvieran deseo de ver las significativas irregularidades durante la elección”, aunque no existe evidencia de problemas generalizados en la elección de Arizona.

Ella no se refirió directamente a las llamadas que al parecer hizo Trump. Dos exasesores de campaña dijeron que no saben nada acerca de este contacto con el funcionario del Condado Maricopa.

The Arizona Republic obtuvo los registros de las llamadas telefónicas de Trump y Giuliani después de hacer una petición basada en la Libertad de Información.

Hickman y otros cuatro supervisores del condado certificaron los resultados de la elección y en repetidas ocasiones dijeron que la votación fue libre y justa.

Sin embargo, el Senado estatal que está controlado por republicanos empezó su propia revisión de todos los 2.1 millones de votos emitidos en el condado, lo cual ha sido ampliamente criticado por funcionarios estatales de ambos partidos y aún sigue en marcha.