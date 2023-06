Trump almacenó, exhibió y se negó a devolver documentos secretos

Miami.- Donald Trump almacenó indebidamente en su mansión de Florida documentos delicados sobre capacidades nucleares, repetidas veces le pidió a asesores y abogados que le ayudaran a ocultar expedientes exigidos por investigadores, y presumió arrogantemente un “plan de ataque” del Pentágono y un mapa secreto, según una amplia imputación penal que presenta un retrato condenatorio del trato que el exmandatario le dio a información de seguridad nacional.

La conducta que se menciona en el histórico encausamiento —el primer caso federal contra un expresidente de Estados Unidos— viola flagrantemente la responsabilidad de cualquier presidente de resguardar los secretos más valiosos del gobierno. Los fiscales dicen que los documentos que él almacenó, se negó a devolver y en algunos casos mostró a visitantes generaban el riesgo de comprometer no sólo las relaciones con naciones extranjeras, sino también la seguridad de los soldados y de fuentes confidenciales.

“Nuestras leyes que protegen la información de defensa nacional son cruciales para la seguridad de Estados Unidos y deben ser cumplidas”, dijo Jack Smith, fiscal especial del Departamento de Justicia que incoó el proceso, en sus primeras declaraciones públicas. “Las infracciones a esas leyes ponen en riesgo a nuestro país”.

Trump, que encabeza la contienda para obtener la nominación presidencial republicana de 2024, se presentará por primera vez ante la corte el martes por la tarde en Miami. En una buena noticia para Trump, el juez que ha sido asignado inicialmente al caso es alguien que él nombró y que atrajo críticas por emitir fallos en su favor durante una disputa el año pasado en torno a un perito judicial asignado para revisar los documentos clasificados incautados. Mientras tanto, dos abogados que trabajaron en el caso durante meses anunciaron hoy que habían renunciado al equipo jurídico de Trump.

En total, Trump enfrenta 37 cargos de delito grave —31 de ellos relacionados con la retención deliberada de información de defensa nacional, y los restantes relacionados con presunta asociación delictuosa, obstrucción y falso testimonio— que podrían resultar en una sentencia de cárcel sustancial si es declarado culpable. Un asesor de Trump que según los fiscales movió docenas de cajas en su mansión de Florida por órdenes del exmandatario, y luego le mintió a los investigadores acerca de ello, fue acusado en la misma imputación de asociación delictuosa y otros delitos.

Trump respondió a la imputación mezclando falsamente su caso con una investigación separada sobre documentos secretos relacionada con el presidente Joe Biden. Aunque se hallaron documentos clasificados en la casa y la oficina de Biden, no ha habido indicios de que el presidente, a diferencia de Trump, intentara ocultarlos o supiera que estuviesen allí.

“Nadie dijo que no se me permitía examinar los registros personales que traje conmigo desde la Casa Blanca. No hay nada malo en ello”, declaró Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

El caso se suma a los riesgos jurídicos cada vez más grandes que enfrenta Trump, que ya ha sido imputado en Nueva York y enfrenta investigaciones adicionales en Washington y Atlanta que también podrían derivar en cargos penales. Pero entre las diversas investigaciones sobre él, expertos jurídicos —al igual que los propios asesores de Trump— ven desde hace tiempo la pesquisa de Mar-a-Lago como la amenaza más peligrosa y la que tiene más posibilidades de ser sometida a proceso. Asesores de su campaña habían estado preparándose para estas repercusiones desde que se les notificó a los abogados de Trump que era el objeto de la investigación, asumiendo que no era una cuestión de si se presentarían cargos, sino de cuándo.

La imputación llega en un momento en que Trump sigue dominando las primarias presidenciales de los republicanos. Un funcionario de la campaña de Trump describió el estado de ánimo del expresidente como “desafiante”, y se espera que lance un ardoroso reproche a las acusaciones durante un discurso ante los funcionarios del Partido Republicano en Georgia el sábado por la tarde, y también hablará en Carolina del Norte por la noche