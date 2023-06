Utiliza Trump estrategia familiar para socavar la investigación sobre los documentos

Nueva York.- Ahora que la Fiscalía ha entrado a lo que parece ser la etapa final de su investigación sobre el manejo que hizo el expresidente Donald J. Trump de documentos clasificados, Trump utilizó una estrategia preventiva en contra de una posible acusación, publicando un par de mensajes en su red social durante la mañana de este jueves que busca deslegitimizar la investigación.

Trump acusó a un fiscal federal de alto rango que ha participado en la investigación de los documentos de buscar “sobornar e intimidar” al abogado que representa a uno de los testigos del caso.

PUBLICIDAD

Aseguró que el fiscal le ofreció al abogado una importante magistratura en la administración Biden si su cliente le da la espalda a Trump.

Los ataques de Trump en Red Social fueron sacados de una estrategia que ha utilizado una y otra vez para socavar las investigaciones sobre su conducta.

Sus esfuerzos para enlodar ambas investigaciones y a los investigadores empezó mucho antes de que fuera presidente y siguió durante su mandato, tal vez de una manera más prominente durante la investigación sobre la posible colusión de su campaña con funcionarios rusos en el 2016.

Las publicaciones que Trump hizo este jueves tienen sus raíces en un esfuerzo realizado por su equipo legal para recopilar alegatos acerca de una posible mala conducta de la fiscalía en el caso de los documentos.

Desde hace unas semanas, los asesores y abogados de Trump han estado cada vez más nerviosos sobre una posible acusación, y empezaron a hacer una lista de quejas acerca de posibles malas conductas de los fiscales del fiscal especial Jack Smith, de acuerdo a dos personas que están enterados del asunto.

La lista de quejas fue incluida en una carta enviada al procurador general Merrick B. Garland pretendiendo alertar a Garland sobre la preocupación que tienen los abogados sobre la manera en que el equipo de Smith ha manejado el caso de los documentos, dijeron esas personas.

En una conferencia de prensa de este jueves con el primer ministro de Gran Bretaña Rishi Sunak, le preguntaron al presidente Biden cómo podría convencer al público de que el Departamento de Justicia ha estado actuando con justicia después de los repetidos ataques de Trump.

Él respondió: “Nunca, ni siquiera una sola vez, le he sugerido al Departamento de Justicia lo que debe o no hacer en relación con fincar un cargo o no hacerlo”.