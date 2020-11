Suman más gobernadores republicanos que aceptan triunfo de Biden

Nashville— Más de una semana después de que se declara la carrera presidencial para Joseph R. Biden Jr., el gobernador Kevin Stitt, de Oklahoma, aún no había reconocido públicamente el resultado. Luego, este lunes, en los segundos finales de una conferencia de prensa de media hora sobre el resurgimiento del coronavirus, un reportero deslizó una pregunta más:

¿Con quién se coordinaría el gobernador a nivel federal en los próximos días?

"Bueno, voy a hablar con quien sea el presidente en ese momento", dijo Stitt, un republicano, durante la sesión informativa. “Ahora, hasta el 20 de enero, hablaremos con el presidente Trump. Después, ya sabes, hablaremos con el presidente electo Biden".

Fue un guiño, aunque enterrado, a una realidad que los gobernadores republicanos, al igual que otros funcionarios electos del partido, han luchado por negociar mientras Trump se ha resistido a conceder las elecciones.

De los 26 gobernadores republicanos, alrededor de media docena han declarado sin equívocos que Biden había ganado o que Trump debería ceder, como el gobernador Mike DeWine, de Ohio, quien fue uno de los primeros del partido en felicitar al presidente electo. Otros, como la gobernadora Kristi Noem, de Dakota del Sur, han reproducido las infundadas acusaciones de Trump sobre problemas en las elecciones. "Hay muchas preocupaciones serias sobre la integridad electoral", escribió en Twitter.

La mayoría operaba en un terreno medio turbio, entre una línea en la que no daban crédito total a las afirmaciones del presidente ni afirmaban la victoria de Biden. O trataron de no decir nada en absoluto: algunos han evitado hacer declaraciones explícitas sobre el resultado de la carrera presidencial y no respondieron a las solicitudes de comentarios para dilucidar su postura.

En muchos casos, los electores y los observadores políticos tuvieron que escuchar atentamente para conocer la posición de sus gobernadores, como la breve mención de Stitt en la sesión informativa. En el caso de la gobernadora Tate Reeves, de Mississippi, hubo indicios en una promesa reciente de luchar con la administración Biden por un hipotético cierre por el virus, sin reconocer públicamente que, de hecho, Biden había ganado.