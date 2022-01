Sufren habitantes de Kentucky secuelas físicas y psicológicas tras tornados

Nueva York.- Isaiah Holt pasa sus días secuestrado en un hogar que no fue tocado por el tornado. Aun así, no puede escapar de la tormenta.

Sufrió daños en los nervios mientras estaba atrapado entre los escombros de la fábrica de velas donde trabajaba y teme que sea permanente. Su piel está marcada con cortes y quemaduras químicas. Una fuerte ráfaga de viento o la explosión de un edificio en una película de acción pueden desencadenar en él una oleada de terror. Últimamente ha gastado 400 dólares en entregas a domicilio, ya que el dolor (físico, pero también psicológico) le dificulta salir. Su mesa de comedor está llena de bolsas de McDonald's.

“Me sentí bien hoy”, dijo Holt, de 32 años, una tarde reciente. Había hecho algunas llamadas telefónicas, tomó una ducha. “Eso es lo que significa ‘sentirse bien’, simplemente sentirse normal”, dijo. “Lo que lo hace difícil es que no tengo nada que hacer en este momento. Soy soltero, no tengo hijos y no tengo trabajo”. Entonces, se sienta y cocina.

La tormenta del 10 de diciembre generó tornados que dejaron un rastro de destrucción que abarcó 400 kilómetros, atravesando tierras de cultivo y pequeños pueblos desde Arkansas hasta Kentucky. Decenas de personas fueron asesinadas y muchas se vieron obligadas a reconstruir sus vidas por completo. Pero las comunidades a lo largo de ese camino ahora enfrentan otra forma de devastación que es menos tangible, pero igual de asombrosa: el costo emocional y psicológico que proviene de soportar tanta pérdida y sufrimiento.