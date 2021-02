Solicita abogado de Trump aplazar juicio político

The New York Times

Demócratas y republicanos están ansiosos por concluir el juicio político del expresidente Donald J. Trump dentro de una semana, aunque podrían tener un nuevo obstáculo frente a ellos: el mandamiento bíblico de acatar el Sabbath judío.

Uno de los principales abogados de la defensa de Trump informó a los líderes del Senado que él es un judío que estrictamente se adhiere a ese mandamiento en contra de trabajar durante el Sabbath, y por lo tanto no podría participar en ningún procedimiento que se prolongue después del viernes o el sábado.

En una carta obtenida por The New York Times, el abogado David Schoen, solicitó que el juicio se suspendiera si no se termina a partir de que inicie el Sabbath, a las 5:24 p.m. del viernes, y que no podría reanudar sus labores hasta el domingo.

La carta fue enviada al senador demócrata Chuck Schumer de Nueva York y al líder de la mayoría, el senador republicano Mitch McConnell de Kentucky y líder de la minoría, al senador demócrata Patrick J. Leahy de Vermont como presidente temporal que va a presidir el juicio.

Aunque los líderes aún tienen que ponerse de acuerdo sobre la fecha precisa para concluir el juicio, que va a empezar el martes, las personas que están enteradas del proceso dijeron que estaban planeando una manera de hacerlo que es muy probable que se alargue hasta la noche del viernes y continúe el sábado.

Aunque los miembros de ambos partidos esperan un juicio rápido. Los demócratas saben que es casi seguro que no tendrán los votos suficientes para condenar a Trump, y desean un proceso rápido para evitar más distracciones a la agenda del presidente Biden, particularmente para aprobar la propuesta de apoyo económico y confirmar al resto de su gabinete.