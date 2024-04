‘Seré sus ojos y sus oídos’

Nueva York.- Un veterano editor de tabloides testificó ayer martes que se comprometió a ser los “ojos y oídos” de Donald Trump durante su campaña presidencial de 2016, relató cómo le prometió al entonces candidato que ayudaría a suprimir historias dañinas e incluso organizó para comprar el silencio de un portero.

El testimonio de David Pecker fue diseñado para reforzar la premisa de la fiscalía de una amistad de décadas entre Trump y el ex editor del National Enquirer que culminó en un acuerdo para informar al abogado del candidato sobre consejos e historias negativas para que pudieran ser eliminados.

El esfuerzo por suprimir información poco halagadora fue diseñado para influir ilegalmente en las elecciones, alegaron los fiscales en un esfuerzo por elevar la gravedad del primer juicio de un ex presidente estadounidense y el primero de cuatro casos penales contra Trump en llegar a un jurado.

Pecker es el primer testigo contra Trump, quien enfrenta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales en relación con pagos de silencio destinados a evitar que surgieran historias dañinas en los últimos días de la campaña de 2016.

Con el ex presidente sentado a pocos metros de distancia en la sala del tribunal, Pecker detalló su íntima participación detrás de escena en el ascenso del magnate desde un novato político hasta la nominación republicana y la Casa Blanca. Explicó cómo él y el National Enquirer aprovecharon los rumores para convertirlos en llamativas historias sensacionalistas que difamaban a los oponentes de Trump y, de manera igualmente crucial, aprovecharon sus conexiones para suprimir historias sórdidas sobre el ex presidente, incluida la afirmación de una actriz porno de un encuentro sexual extramatrimonial una década antes.

Pecker rastreó los orígenes de su relación hasta una reunión de la década de 1980 en la finca Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, y dijo que la amistad floreció junto con el éxito del programa de televisión del promotor inmobiliario “The Apprentice” y la posterior versión de celebridades del programa.

Sus vínculos se solidificaron durante una reunión fundamental en agosto de 2015 en la Torre Trump en la que participaron Trump, su abogado y asesor personal Michael Cohen, y otra asistente, Hope Hicks, en la que se le preguntó a Pecker qué podían hacer él y las publicaciones que dirigía para la campaña.

Pecker comentó que se ofreció como voluntario para publicar historias positivas sobre Trump e historias negativas sobre sus oponentes. Pero eso no fue todo, dijo, contándoles al jurado cómo le dijo a Trump: “Seré sus ojos y sus oídos”.

“Dije que cualquier cosa que escuche en el mercado, si escucho algo negativo sobre usted, o si escucho sobre mujeres vendiendo historias, se lo notificaría a Michael Cohen”, para que se pudieran comprar los derechos y eliminar las historias.

“¿Entonces no serían publicados?” preguntó el fiscal Joshua Steinglass.

“Para que no se publicaran”, respondió Pecker.

Para ilustrar su punto, los fiscales mostraron una captura de pantalla de varios titulares halagadores que el National Enquirer publicó sobre Trump, incluido “¡Donald domina!” y “Exclusivo mundial: El Donald Trump que nadie conoce”. Al jurado también se le mostraron historias despectivas y extravagantes sobre los oponentes del magnate, incluidos el cirujano Ben Carson y el senador republicano Marco Rubio.

Un editor en la sombra

Pecker describió a Cohen como un editor en la sombra de la cobertura pro-Trump del National Enquirer, ordenando al tabloide que persiguiera a cualquier candidato republicano que estuviera ganando impulso.

“Recibía una llamada de Michael Cohen, y él me indicaba a mí y a Dylan Howard qué candidato y en qué dirección deberíamos ir”, declaró Pecker, refiriéndose al entonces editor del tabloide.

Pecker dijo que le subrayó a Howard que el acuerdo con la operación Trump era “muy, muy confidencial”. Comentó que quería que los jefes de la oficina del tabloide estuvieran atentos a cualquier historia que involucrara al entonces candidato y que quería que verificaran las historias antes de alertar a Cohen.

“No quería que nadie más supiera este acuerdo que tenía y lo que quería hacer”, añadió el ex editor.

Cohen se declaró culpable en 2018 de cargos federales relacionados con su papel en los pagos de silencio. Alguna vez fue un confidente de Trump, pero su relación se deterioró de manera espectacular. Se espera que Cohen sea un testigo estrella del gobierno y habitualmente publica andanadas obscenas contra Trump en las redes sociales.

Se espera que los abogados de Trump hagan de los ataques a la credibilidad de Cohen una base de su defensa, pero al comenzar con Pecker, los fiscales esperaban centrar la atención en un testigo con una historia de fondo menos volátil. Además de sostener que el ex mandatario es inocente, el abogado de Trump, Todd Blanche, señaló al jurado que no se puede confiar en Cohen y que tiene “una obsesión con atrapar a Trump”.

Desacato y multa

El testimonio de Pecker el martes siguió a una audiencia ese mismo día en la que los fiscales instaron al juez Juan M. Merchán a declarar a Trump por desacato y multarlo con mil dólares por cada una de las 10 publicaciones en las redes sociales que, según dicen, violaban una orden de silencio anterior que prohibía ataques a testigos, jurados y otros involucrados en el caso.

Merchan no se pronunció de inmediato, pero parecía escéptico ante los argumentos de la defensa de que Trump simplemente estaba respondiendo en sus publicaciones a los ataques de otros y había tratado de cumplir con la orden.

Los fiscales alegan que Trump buscó influir ilegalmente en la carrera de 2016 a través de una práctica conocida en la industria sensacionalista como “atrapar y matar”: captar una historia potencialmente dañina comprando los derechos de la misma y luego eliminándola mediante acuerdos que impiden que la persona pagada cuente la historia.

En este caso, eso incluyó un pago de $130 mil a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar sus afirmaciones de un encuentro sexual extramatrimonial que Trump niega. Los fiscales también describieron otros acuerdos, incluido uno que pagó a una ex modelo de Playboy $150 mil para suprimir las acusaciones de una aventura de casi un año con el casado Trump, que él también niega.

En otro caso, Pecker relató un pago de $30 mil dólares del National Enquirer a un portero de la Torre Trump por los derechos de un rumor de que el ex presidente había engendrado un hijo con una empleada de la Trump World Tower. El tabloide concluyó que la historia no era cierta y la mujer y Trump negaron las acusaciones.

Los 34 cargos de delitos graves de Trump surgen de reembolsos que, según los fiscales, la compañía de Trump le hizo a Cohen por pagos de dinero para mantener su silencio y que fueron registrados falsamente como gastos legales.

Los cargos se castigan con hasta cuatro años de prisión, aunque no está claro si Merchan intentaría ponerlo tras las rejas. Una condena no impediría que Trump vuelva a ser presidente, pero como se trata de un caso estatal, no podría perdonarse a sí mismo si fuera declarado culpable. Ha negado en repetidas ocasiones haber actuado mal.