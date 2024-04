Posterga juez condena a Trump por violar orden de silencio

Nueva York, Estados Unidos.- El juez Juan Merchan dijo que no se pronunciaría de inmediato sobre la solicitud de la Fiscalía que busca una posible condena por desacato debido a los ataques proferidos por Donald Trump contra testigos y miembros del jurado del juicio penal por supuestamente haber ocultado el pago para comprar el silencio de una ex actriz porno.

El juez que supervisa el juicio penal dijo el martes al abogado de Trump que está "perdiendo toda credibilidad" mientras considera si el ex Presidente debería ser castigado por violar la orden de silencio.

Los fiscales pidieron al juez Juan Merchan que multara a Trump con 10 mil dólares por violar la orden.

El abogado defensor Todd Blanche argumentó que Trump no debería ser castigado por responder a ataques políticos.

Merchan pareció frustrarse después de que Blanche no proporcionara ejemplos específicos de los ataques a los que se decía que estaba respondiendo Trump. El juez dijo que Blanche no tenía jurisprudencia ni pruebas que respaldaran su argumento.

"No has presentado nada", dijo Merchan. "Te he pedido ocho o nueve veces que me muestres la publicación exacta a la que estaba respondiendo. Ni siquiera has podido hacerlo una vez".

"Señor Blanche, está perdiendo toda credibilidad. Tengo que decirle ahora mismo que está perdiendo toda credibilidad ante el tribunal".

La orden de silencio del juez impide que Trump critique públicamente a testigos, funcionarios judiciales y sus familiares. Trump ha dicho que es una violación de sus derechos constitucionales de libertad de expresión.

El Fiscal de Nueva York, Christopher Conroy, dijo que Trump infringió la orden con publicaciones en su plataforma Truth Social.

"El acusado ha violado esta orden repetidamente y no ha dejado de hacerlo", dijo Conroy a Merchan. "El tribunal ahora debería declararlo culpable de desacato".