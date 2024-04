Se mofa Biden de Trump y lo llama 'perdedor', tratando de enfadarlo

The New York Times | Al presidente se le están ocurriendo frases ingeniosas. "No estamos escribiendo chistes para él", dijo James Singer, portavoz y director de respuesta rápida de la campaña de Biden

Nueva York.- En esta semana, un candidato presidencial le llamó a otro perdedor, se burló de él por vender Biblias, y hasta hizo mofa de su cabello. Generalmente, ese tipo de burlas es más acorde al comportamiento del ex presidente Donald J. Trump, cuyos insultos son tan voluminosos y frecuentemente tan absurdos que se han contado por cientos. Sin embargo, últimamente, esas mofas han provenido del presidente Biden, quien en alguna ocasión se refirió a Trump como "el anterior". Ya pasaron los días en los que le llamaba a Trump "mi predecesor". "Nunca vamos a olvidar cuando mintió acerca del Covid y les dijo a los estadounidenses que se inyectaran cloro", dijo Biden este jueves en un evento para recaudar fondos, refiriéndose a la sugerencia de Trump cuando fue presidente de que los estadounidenses deberían usar internamente un desinfectante para combatir el coronavirus. "Él se lo inyectó en el cabello", dijo Biden. "Él sólo lo está haciendo, nosotros no le hemos escrito chistes", dijo James Singer, portavoz y asesor de la campaña de Biden. El acoso de Biden tiene como finalidad golpear a su contrincante en donde más le duele, tocando todo desde el corte de cabello de Trump hasta sus niveles de energía en la corte. Biden también está utilizando argumentos políticos para molestar a Trump, mofándose del récord del ex presidente sobre el aborto, la pandemia del coronavirus y la economía. Los asesores del presidente dicen que los problemas legales de Trump han creado esa apertura. Mientras Trump enfrenta cargos por delitos graves al falsificar los registros empresariales para pagarle a una actriz porno antes de la elección del 2016, Biden y sus asesores han evitado hablar directamente acerca del proceso legal. Biden dijo que está demasiado ocupado para eso. "No he tenido oportunidad de ver el proceso de la corte porque he estado en campaña", le dijo Biden a un grupo de donadores reunidos en la casa del actor Michael Douglas en Nueva York, este jueves. Jennifer Mercieca, profesora adjunta de la Universidad Texas A&M que estudia la retórica política, dijo que Trump ha ganado frecuentemente a sus simpatizantes con su habilidad para presentarse como un líder fuerte y autoritario y que "siempre trata de definir a Biden como viejo, senil, lo opuesto a un hombre fuerte". Agregó que Biden está tratando de cambiar esa narrativa.