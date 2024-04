Se infectan mujeres con VIH tras someterse a 'tratamientos faciales vampíricos'

The New York Times | Es la primera vez que se documenta la transmisión del VIH a través de servicios de inyecciones cosméticas, según las autoridades.Credit...Leonard Ortiz/MediaNews Group/Orange County Register, via Getty Images

Al menos tres mujeres se infectaron con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) durante procedimientos cosméticos "faciales vampíricos" en un balneario sin licencia de Albuquerque, según informaron el jueves las autoridades federales. Es la primera vez que se documenta la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana a través de servicios de inyecciones cosméticas. Los tres formaban parte de un grupo de cinco personas que compartían cepas de VIH muy similares, cuatro de las cuales se habían sometido a un procedimiento denominado microneedling con plasma rico en plaquetas en el balneario. El quinto individuo, un hombre, mantenía relaciones sexuales con una de las mujeres. Los investigadores aún desconocen la fuente precisa de la contaminación. Un diagnóstico de V.I.H. en 2018 en una usuaria que declaró no tener factores de riesgo conductuales condujo a una investigación de salud pública cuando la mujer dijo que había recibido un tratamiento cosmético con agujas, llamado microneedling facial de plasma rico en plaquetas. En una inspección del spa se encontraron tubos de sangre sin etiquetar tirados en la encimera de la cocina, otros almacenados junto con alimentos en un frigorífico y jeringuillas sin envolver en cajones y cubos de basura. Según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el centro también reutilizaba material desechable de un solo uso. El informe se produce después de que las autoridades sanitarias anunciaran a principios de este mes que están investigando una serie de enfermedades relacionadas con el Botox falsificado o inyectado incorrectamente, que contiene grandes cantidades de toxina botulínica, utilizada en pequeñas dosis para suavizar las arrugas. Si la gente está preocupada -y algunos amigos me han preguntado: "¿Qué harías tú?"-, el primer paso es comprobar que el proveedor tiene licencia para ofrecer servicios de inyecciones cosméticas", dijo Anna M. Stadelman-Behar, epidemióloga del C.D.C. y autora principal del informe sobre el VIH. "Si tienen licencia, entonces han recibido formación en control de infecciones y conocen los procedimientos correctos, y están obligados por ley a seguir las prácticas adecuadas de control de infecciones". En general, el riesgo de infección durante las intervenciones estéticas es bajo. "Si tiene alguna duda, hágase la prueba del VIH", dijo la Dra. Stadelman-Behar. "El C.D.C. recomienda que todos los adultos de entre 13 y 64 años se hagan la prueba al menos una vez como parte de la atención médica rutinaria y conozcan su estado". Los llamados tratamientos faciales vampíricos consisten en extraer sangre del propio paciente, ponerla en una centrifugadora para separar el plasma rico en plaquetas y, a continuación, pinchar la piel con agujas muy finas y cortas. Se dice que así se estimula la producción de elastina y colágeno en la piel y se crean orificios para el plasma, que se aplica por vía tópica para ayudar a reparar la piel. El procedimiento se promociona para reducir los signos del envejecimiento, las cicatrices del acné y los daños causados por el sol. El Departamento de Salud de Nuevo México, que fue notificado de la inusual infección por VIH en 2018 cuando se diagnosticó a la primera mujer, abrió una investigación sobre el spa. Con el tiempo, los funcionarios identificaron a cuatro antiguos clientes y una pareja sexual que habían recibido diagnósticos de V.I.H. entre 2018 y 2023, a pesar de informar de pocos riesgos asociados con la infección, como el uso de drogas inyectables, la transfusión de sangre o el contacto sexual con una nueva pareja. El balneario cerró en otoño de 2018, poco después de la identificación de la primera infección inusual. Pero la investigación, así como los intentos de notificar a los clientes y antiguos clientes que podrían haber estado expuestos al VIH, se vieron obstaculizados por los deficientes registros del spa. Finalmente, los investigadores lograron reunir una lista de nombres y números de teléfono a partir de formularios de consentimiento que los clientes habían firmado, registros de citas escritos a mano y contactos telefónicos. Identificaron a 59 clientes que estaban en riesgo de infección, incluidos 20 que recibieron "tratamientos faciales vampiro" y 39 que recibieron otros servicios, como Botox, entre la primavera y el otoño de 2018. Los investigadores de salud pública también se pusieron en contacto con la comunidad sobre los riesgos para los antiguos clientes del spa. En total, 198 antiguos clientes del spa y sus parejas sexuales fueron sometidos a pruebas de detección del VIH entre 2018 y 2023. Se confirmó que cinco personas portadoras de virus altamente similares tenían casos relacionados con el spa. Pero dos de ellos -una mujer que había sido cliente y su pareja masculina- tenían una enfermedad avanzada por VIH que, según los investigadores, muy probablemente era el resultado de infecciones anteriores, previas a sus tratamientos en el spa. El informe decía que dos individuos del clúster habían dado positivo durante pruebas rápidas de VIH realizadas cuando solicitaron un seguro de vida, incluido uno que se sometió a la prueba en 2016, antes de recibir tratamiento en el spa, y otro en el otoño de 2018. Sin embargo, solo uno había sido notificado del resultado positivo de la prueba, y un proveedor de atención primaria le confirmó el diagnóstico en 2019. Los investigadores dijeron que nunca identificaron la ruta exacta de contaminación en el spa durante la primavera y el verano de 2018. "Cuando hicimos la inspección en el spa, estaba claro que las agujas estaban siendo reutilizadas, y también estaba claro que los especímenes de sangre estaban siendo reutilizados", dijo el Dr. Stadelman-Behar. "Encontramos viales sin etiqueta, sin fecha de nacimiento, sin fecha de recogida, que habían sido pinchados varias veces". Aconsejó a las personas que se someten a este tipo de procedimientos estéticos que pidan a los proveedores que abran las jeringuillas y los viales delante de ellos, y que se aseguren de que, cuando se les extraiga sangre, los viales estén debidamente etiquetados con su nombre, fecha de nacimiento y fecha de extracción. "Pero lo más importante es que la autorización es muy importante", afirma.