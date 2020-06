Se estrella avión de combate de Estados Unidos en Mar del Norte

Internet

The New York Times

Londres.- Un avión de combate estadounidense se estrelló este lunes en un vuelo de entrenamiento frente a la costa noreste de Inglaterra, dijo la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Un equipo británico de rescate estaba ayudando a buscar al único piloto que estaba a bordo, pero la visibilidad y el clima eran deficientes, dijo un oficial militar de Estados Unidos.

El avión, un F-15C Eagle, estaba estacionado en la Royal Air Force Lakenheath, una base militar en Suffolk, en el este de Inglaterra. Se estrelló en el Mar del Norte alrededor de las 9:40 a.m. mientras volaba en un simulacro de formación de cuatro aviones.

"La causa del accidente, así como el estado del piloto, son desconocidos en este momento", dijo la Fuerza Aérea en un comunicado.

No hubo indicios inmediatos de que el piloto haya hecho una llamada de socorro antes de estrellarse, dijo el oficial militar. No está claro si el piloto se había eyectado o no.