Pide exsecretario de Defensa de EU cambiar nombre a bases militares

Agencias

The New York Times

El exsecretario de Defensa Robert M. Gates se unió al llamado de este domingo para cambiar el nombre de las bases del ejército nombradas en honor a los generales confederados a pesar de la oposición del presidente Trump, diciendo que era hora de librar al ejército estadounidense de símbolos que representan "el lado oscuro de la historia".

Gates, quien fue nombrado secretario de defensa por el presidente George W. Bush y seguido por el presidente Barack Obama, dijo que el asesinato de George Floyd bajo custodia policial en Minneapolis había centrado una nueva luz en un legado de racismo que se debe enfrentar en la sociedad, incluso dentro de un ejército que es cada vez más diverso.

"Los acontecimientos desde el asesinato de George Floyd nos presentan una oportunidad en la que podemos avanzar para cambiar esas bases", dijo Gates en una entrevista. "Siempre me ha intrigado que no tengamos un Fort George Washington o un Fort Ulysses S. Grant o un Fort Patton o una instalación nombrada para un destinatario de la Medalla de Honor Afroamericana". Creo que ha llegado el momento, y tenemos una oportunidad real aquí”.

Como erudito soviético desde hace mucho tiempo, agregó: "Soy muy sensible a la noción de reescribir la historia". Pero dijo que los nombres de base y las estatuas de figuras confederadas no deben considerarse como un honor. "Pertenecen a un museo en algún lugar, así que no los estamos celebrando, estamos aprendiendo de ellos y de los errores que cometieron", dijo.

Gates se convirtió en el exlíder militar más antiguo en los últimos días en respaldar el cambio de nombre de las 10 instalaciones del Ejército en el Sur, incluidos Fort Bragg, Fort Benning y Fort Hood, uniéndose al general David H. Petraeus, el comandante de fuerzas retirado en Irak y Afganistán y una mayoría bipartidista del Comité de Servicios Armados del Senado.