Se compromete Biden con los 'dreamers'

Las Vegas— El precandidato demócrata Joe Biden presentó su plan migratorio con énfasis en revertir las políticas de migración del Presidente Donald Trump y estimular el apoyo a tres países centroamericanos.

"La razón por la que somos la nación más increíble del mundo es porque somos una nación de migrantes", dijo el también exvicepresidente.

Biden dijo que tomaría acción inmediata para proteger a los "dreamers" (adultos jóvenes que fueron llevados a EU de niños) y a sus familias por medio de la reinstauración del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA en inglés), que conllevaría la opción de obtener la ciudadanía.

La Administración de Trump dejó de aceptar postulaciones al programa en 2017 y la Suprema Corte recibirá una impugnación, la cual podría ayudar al plan de Biden, o hacerlo más complicado.

Además, levantaría la emergencia nacional, declarada por Trump, mediante la cual se dirige el dinero del Departamento de la Defensa a la construcción del muro, así como se determinan extensos periodos de detención, llamados por Trump "catch and release" (atrapar y soltar).

El precandidato planea eliminar los centros de detención de migrantes con fines de lucro y asegurarse de que las condiciones en cualquier instalación que albergue a solicitantes de asilo cumpla con estándares de calidad.

Los centros se han vuelto el foco de escrutinio por tener malas condiciones, incluyendo servicio médico inadecuado y opciones nutricionales.

Por otro lado, el exvicepresidente pretende gastar cuatro billones de dólares en cuatro años para ayudar a Guatemala, Honduras y El Salvador a mejorar sus situaciones económica y de seguridad, las cuales llevan a sus residentes a emigrar.

A inicios de este año, la Administración de Trump suspendió el apoyo a dichos países en medio de la frustación del presidente por los cruces de la frontera, sólo para reiniciarlo en octubre.

Biden ha enfrentado críticas de activistas y oponentes por su feroz defensa de las políticas de migración de la Administración de Obama, la cual incluyó deportar a tres millones de personas.

Biden dijo a José Díaz-Balart de Telemundo, bajo repetida presión para que se disculpara por las deportaciones, que no tenía nada de qué arrepentirse.

Arguyó que tanto Obama como él hicieron lo mejor que pudieron bajo las leyes existentes.

"No encerramos gente en jaulas, nosotros no separamos familias", dijo Biden en el debate de septiembre.

El Departamento de Seguridad Nacional de EU confinó a migrantes en jaulas con barras de metal desde 2014.

Tanto la Administración de Obama como la de George W. Bush separaron adultos y niños cuando había sospechas de tráfico humano y otras condiciones peligrosas.

"No, no detendré todas las deportaciones. Priorizaré deportaciones, sólo gente que haya cometido alguna falta algún crimen grave", dijo, "no importa qué pase, alguien que asesina debe ser deportado".