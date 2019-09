Rebasa a cortes devolución de migrantes

Washington— Desde que comenzó en enero, el despliegue del "Protocolo de Protección de Migrantes" (MPP), que ha obligado a decenas de miles de personas a esperar en México las fechas de sus audiencias, ha creado un caos en los tribunales de inmigración de Estados Unidos, según docenas de entrevistas de Reuters con jueces y abogados, exfuncionarios federales y migrantes.

En junio, un funcionario de inmigración de Estados Unidos dijo a un grupo de miembros del personal del Congreso que el programa había "sobrepasado los tribunales", según dos participantes y notas contemporáneas tomadas por uno de ellos.

El funcionario dijo que la Corte en El Paso en ese momento estaba cerca de quedarse sin espacio para los archivos en papel, según los asistentes, que solicitaron el anonimato porque la reunión era confidencial.

El desorden es el resultado de un aumento de migrantes, la mayoría de ellos centroamericanos, en la frontera sur de los Estados Unidos, combinado con la necesidad de complejos arreglos legales y logísticos para los procedimientos de MPP en un número limitado de tribunales, solo en San Diego y El Paso inicialmente.

En lugar de ser liberados en los Estados Unidos para coordinar su propio transporte y aspectos legales, los migrantes en MPP deben entrar y salir de la frontera estrictamente bajo la custodia del Gobierno.

Algunos inmigrantes han acudido a los tribunales solo para descubrir que sus casos no están el sistema o que la información sobre ellos es incorrecta, dijeron varios abogados a Reuters. Otros han recibido instrucciones contradictorias.

Tal es el caso de Katia. Según documentos judiciales vistos por Reuters, el aviso de Katia para comparecer indicó que su audiencia era a las 7:30 horas, mientras que otro documento que recibió decía que debía llegar a la frontera a las 9:00, mucho después de que su audiencia estaba programada para comenzar.

Decidió presentarse en la frontera antes del amanecer, según el personal de la oficina de su abogado. Aún así, no se le permitió ingresar a las instalaciones fronterizas hasta horas después. Finalmente, nunca fue llevada en autobús a la corte de San Diego y le dijeron que su caso estaba cerrado, un destino que solo pudo evitar después de convocar frenéticamente a su abogado, Ghazialam, a la frontera.

La mayoría de los migrantes en MPP no tienen abogados.

En audiencia pública, los jueces han expresado su preocupación de que los migrantes en México, a menudo sin domicilio permanente, no puedan ser notificados adecuadamente de sus audiencias.

En muchos documentos, la dirección indicada es simplemente la ciudad y el estado en México a los que el migrante ha sido devuelto.

Los abogados dicen que temen por la seguridad de sus clientes en las ciudades fronterizas con altos niveles de crimen.

Un padre e hija guatemaltecos estaban retenidos por secuestradores en Ciudad Juárez en el momento de sus audiencias en Estados Unidos a principios de julio, pero se les ordenó deportarlos porque no se presentaron a la Corte, según documentos presentados por su abogada, Bridget Cambria, quien dijo que pudo reabrir su caso.

Además de la incertidumbre que rodea al programa, los defensores de los migrantes cuestionan la legalidad de MPP.

Un tribunal de apelaciones dictaminó en mayo que la política podría continuar durante la batalla legal, pero si finalmente se determina que es ilegal, el destino de los miles de migrantes que esperan en México no está claro. Una audiencia sobre los méritos del caso está programada para el próximo mes.

Cuando se anunció el programa MPP el 20 de diciembre, la entonces Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo que uno de sus beneficios anticipados sería reducir los retrasos en los tribunales de inmigración.

En el anuncio, la agencia dijo que enviar a los inmigrantes a esperar en México disuadiría a los estafadores de buscar asilo, ya que ya no serían liberados en los Estados Unidos, donde, aseguró, a menudo desaparecen antes de sus fechas de audiencia.

Pero el impacto inmediato ha sido tensar aún más los tribunales de inmigración.

Un análisis de Reuters de los datos del tribunal de inmigración hasta el 1 de agosto encontró que los jueces que escuchaban casos de MPP en El Paso y San Diego tenían un promedio de 32 casos por día entre enero y julio de este año. Un juez fue reservado para 174 casos en un día.

"Estas cifras no son realistas y no son sostenibles a largo plazo", dijo Ashley Tabaddor, directora del sindicato nacional de jueces de inmigración.

Para reducir el retraso, el DHS estima que el Gobierno necesitaría reasignar a más de 100 jueces de inmigración de todo el país para escuchar casos de MPP a través de sistemas de videoconferencia, según los asistentes a la reunión de junio con el personal del Congreso.

Kathryn Mattingly, una portavoz de EOIR, dijo que la reprogramación era necesaria para lidiar con el volumen sustancial de casos recientes.

En total, los tribunales ahora están luchando con más de 930 mil casos pendientes de todo tipo, según EOIR.

A partir del 1 de agosto, el 39 por ciento de la cartera de pedidos en la corte de San Diego y el 44 por ciento de la cartera de pedidos en el tribunal de El Paso se debió a la carga de casos de MPP, mostró el análisis de Reuters de los datos del tribunal de inmigración.

A pesar de las preocupaciones sobre la capacidad del sistema, el Gobierno está duplicando el programa.

En una notificación al Congreso del 26 de julio, el DHS dijo que cambiaría 155 millones del socorro en casos de desastre para expandir las instalaciones para las audiencias de MPP, y que necesitaría 4.8 millones más para los costos de transporte. El DHS dijo que sin la financiación, los retrasos en los expedientes judiciales del MPP continuarán creciendo.

Los tribunales en casas de campaña se abrirán este mes en Laredo y Brownsville, Texas, y hasta ahora más de 4 mil 600 casos han sido programados para ser escuchados por 20 jueces, según datos de la corte.

En Laredo, de 20 a 27 salas de campaña proporcionarán equipos de videoconferencia para que los jueces que no se encuentran en la frontera puedan escuchar los casos de forma remota, dijo el portavoz de la ciudad, Rafael Benavides.

El alcalde de Brownsville, Trey Méndez, dijo el mes pasado que probablemente se abrirían unas 60 salas de ese tipo, aunque tenía pocos detalles. El administrador de la ciudad, Noel Bernal, dijo a Reuters que la comunicación con el Gobierno federal sobre los planes ha sido "menos que ideal".

En su próxima audiencia en San Diego a mediados de septiembre, Katia espera contarle a un juez cómo su participación en manifestaciones estudiantiles la convirtió en un blanco de partidarios del Gobierno.

Mientras tanto, dijo, vive con sus padres y su hermano de 10 años en un departamento infestado de moscas con tuberías rotas en las afueras de Tijuana.

Todo el grupo busca asilo debido a su apoyo a las protestas, según Katia, su madre Simona, sus abogados, así como documentos de la corte.

Recientemente, miembros de la familia dijeron que presenciaron un tiroteo en su esquina y que el hermano de Katia ahora se está despertando con terrores nocturnos.

"Están jugando con las necesidades de las personas desesperadas", dijo Simona, de 46 años, que al igual que Katia solicitó que se ocultaran los apellidos de la familia para evitar dañar su caso. "Te aplasta el alma".